Malore nel bosco, inutili i soccorsi: dramma alle prime ore del mattino a Boveglio

Dramma di prima mattina nei boschi di Boveglio, al passo del Trebbio, dove un uomo di 76 anni originario di Firenze, secondo le prime informazioni, ha avuto un malore mentre era nel bosco assieme ad alcuni amici a cercare funghi.

Erano circa le 7,30 del mattino quando le persone che erano con lui hanno allertato i soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 su un’ambulanza della Misericordia di Altopascio, i vigili del fuoco e i carabinieri e sono stati chiamati anche il Soccorso Alpino e l’elisoccorso.