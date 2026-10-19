Il lutto|
Scomparso il professor Vincenzo Leuzzi, fondatore dello Snals in provincia di Lucca
È stato per anni segretario provinciale del sindacato autonomo della scuole. Mercoledì (21 ottobre) i funerali alla chiesa di Antraccoli
La segreteria provinciale del Sindacato nazionale autonomo lavoratori scuola di Lucca ha annunciato oggi (19 ottobre) con profondo dolore la scomparsa del professor Vincenzo Leuzzi, figura storica e fondatore dello Snals nella provincia di Lucca, dove ha ricoperto l’incarico di segretario provinciale per molti anni.
Nel corso della sua lunga attività ha assistito con competenza e dedizione generazioni di colleghi in tutti gli istituti scolastici del territorio provinciale.
Per quanti desiderano tributargli un ultimo saluto, le esequie si svolgeranno mercoledì (21 ottobre) alla chiesa parrocchiale di Antraccoli.