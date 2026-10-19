Temporali e rischio nubifragi: allerta gialla anche in provincia di Lucca

Anche la provincia di Lucca è coinvolta nell’allerta gialla per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore emessa dalla Protezione civile regionale per domani (martedì 20 ottobre), dalle 15 fino a mezzanotte. Il provvedimento interessa le zone nord-occidentali della Toscana, tutta la costa e le aree immediatamente a ridosso.

A determinare il peggioramento sarà una perturbazione atlantica, con piogge e temporali in arrivo nella seconda parte della giornata a partire dall’Arcipelago e dalla fascia costiera. Le precipitazioni saranno sparse, prevalentemente a carattere di rovescio o temporale, e tenderanno a intensificarsi in serata.

I fenomeni potranno essere localmente di forte intensità, accompagnati da nubifragi e forti colpi di vento, in particolare sull’Arcipelago, lungo la costa e nelle zone occidentali della regione.

L’attenzione resta alta anche per mercoledì (21 ottobre), quando è attesa la fase più intensa della perturbazione. Le piogge previste tra oggi e i prossimi due giorni potrebbero infatti aggravare gli scenari di criticità valutati finora. Per questo i livelli di allerta saranno rivalutati con i bollettini di domani, sulla base dell’evoluzione delle previsioni.