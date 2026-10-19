Dopo la mobilitazione|
Terminate le verifiche nelle scuole: l’allarme bomba era falso. Riprende l’attività didattica
Domani (20 ottobre) tutti i plessi saranno regolarmente aperti e saranno attivi come sempre i servizi di trasporto scolastico e mensa
Dopo la mobilitazione è tutto tornato alla normalità nelle scuole del comprensivo 7 dell’Oltreserchio (che comprende anche Nave, Montuolo e Fagnano).
Per la verifica doverosa dell’allarme bomba arrivato per email, e che come si immaginava si è rivelato del tutto falso, intorno alle 17,15 sono arrivate le unità cinofile che hanno effettuato il controllo dei plessi.
Una volta terminate le operazioni di verifica su tutti gli edifici scolastici dell’istituto comprensivo Lucca 7 è stato dato il via libera per il ritorno alla normale attività.
Domani (20 ottobre) tutte le scuole saranno regolarmente aperte e saranno attivi come sempre i servizi di trasporto scolastico e mensa.