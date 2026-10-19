La protesta|
Un’altra giornata da dimenticare per la Lucca-Aulla, i sindaci alzano la voce
Segnalazioni di disservizi e disagi da parte dei numerosi pendolari fermi per ore alla stazione del comune capoluogo
Un’altra giornata da bollino nero sulla tratta ferroviaria Lucca-Aulla.
Anche oggi (lunedì 19 ottobre) i sindaci della Garfagnana hanno ricevuto segnalazioni di disservizi e disagi da parte dei numerosi pendolari – studenti, lavoratori, cittadini e famiglie – che quotidianamente usufruiscono del treno per spostarsi. “Ci sono persone che aspettano un treno per tornare in Garfagnana dalle prime ore del pomeriggio e sono ferme alla stazione di Lucca – riportano i primi cittadini -. Tutto ciò non è ammissibile. Ci siamo subito attivati, attraverso la Regione Toscana e la prefettura di Lucca, per chiedere immediatamente chiarimenti e risposte chiare da Trenitalia”.
Tra ritardi che superano l’ora, guasti, scioperi, soppressioni: i pendolari della tratta si dicono esasperati per una situazione che va avanti ormai da settimane. “Più volte in questa prima parte del mese abbiamo scritto, insieme alla Regione, a Trenitalia – dichiarano i sindaci della Garfagnana – per chiedere formalmente spiegazioni sui disagi riscontrati che finiscono per penalizzare, soprattutto, gli abitanti delle zone più decentrate del territorio”.
“Ora la misura è colma – concludono i sindaci -. Apprezziamo i lavori di miglioramento fatti sulla linea, ma vogliamo anche un servizio più efficace che garantisca ai passeggeri di spostarsi con maggiore sicurezza e tranquillità da e verso le nostre terre”.