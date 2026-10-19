Un’altra giornata da dimenticare per la Lucca-Aulla, i sindaci alzano la voce

Anche oggi (lunedì 19 ottobre) i sindaci della Garfagnana hanno ricevuto segnalazioni di disservizi e disagi da parte dei numerosi pendolari – studenti, lavoratori, cittadini e famiglie – che quotidianamente usufruiscono del treno per spostarsi. “Ci sono persone che aspettano un treno per tornare in Garfagnana dalle prime ore del pomeriggio e sono ferme alla stazione di Lucca – riportano i primi cittadini -. Tutto ciò non è ammissibile. Ci siamo subito attivati, attraverso la Regione Toscana e la prefettura di Lucca, per chiedere immediatamente chiarimenti e risposte chiare da Trenitalia”.