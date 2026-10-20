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Cronaca/
Due auto fuori strada a distanza di pochi minuti a Porcari
20 ottobre 2026 | 20:14
Gli incidenti sono indipendenti tra loro
Due diversi incidenti, non collegati ma avvenuti a distanza di pochi minuti e di poche centinaia di metri tra loro, sono avvenuti nella serata di oggi 20 ottobre in via del Frizzone a Porcari.
Forse a causa della scarsa visibilità o del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, i due conducenti hanno perso il controllo delle auto che stavano guidando, che sono uscite fuori strada.
Per soccorrerli, sul posto sono arrivati il personale sanitario inviato dal 118 e anche i vigili del fuoco. Le condizioni dei due feriti comunque, al momento non destano preoccupazione. Sono però stati accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.