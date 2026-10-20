Due auto fuori strada a distanza di pochi minuti a Porcari

D ue diversi incidenti, non collegati ma avvenuti a distanza di pochi minuti e di poche centinaia di metri tra loro, sono avvenuti nella serata di oggi 20 ottobre in via del Frizzone a Porcari.

Forse a causa della scarsa visibilità o del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, i due conducenti hanno perso il controllo delle auto che stavano guidando, che sono uscite fuori strada.

Per soccorrerli, sul posto sono arrivati il personale sanitario inviato dal 118 e anche i vigili del fuoco. Le condizioni dei due feriti comunque, al momento non destano preoccupazione. Sono però stati accompagnati al pronto soccorso per gli accertamenti e le cure del caso.