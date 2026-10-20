In casa ha una serra per coltivare marijuana, arrestato 55enne

Nella vasta operazione è stato individuato e smantellato un bivacco all’interno dell’area boschiva a Borgo a Mozzano

I carabinieri della stazione di Bagni di Lucca hanno arrestato un 55enne della MediaValle, già sottoposto in passato ad accertamenti da parte dei militari, in seguito a una perquisizione domiciliare disposta in fase d’indagine dalla Procura della Repubblica di Lucca e condotta con il supporto di un’unità cinofila dei carabinieri di Firenze, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento in dosi e recipienti recanti tracce di sostanze stupefacenti.

Nello stesso contesto è stata rinvenuta una serra per la coltivazione indoor completa di lampade per l’irraggiamento, bilancini di precisione e attrezzature funzionali alla coltivazione della canapa indiana. L’operazione fa parte di un servizio di controllo straordinario dei carabinieri della compagnia di Castelnuovo di Garfagnana nell’ambito del quale sono state condotte mirate attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e di prevenzione delle truffe in danno di anziani. Le pattuglie messe in campo hanno presidiato i territori della Garfagnana e della MediaValle, effettuando verifiche sulle principali arterie stradali in ingresso e in uscita delle rispettive aree.

Contestualmente, nel comune di Borgo a Mozzano, i carabinieri della locale stazione, in collaborazione con una pattuglia della Polizia Municipale, hanno individuato e smantellato un bivacco all’interno dell’area boschiva del territorio, ritenuto un potenziale punto d’appoggio per l’attività di spaccio al riparo dalla vegetazione.