L’Ordine dei medici fa chiarezza sui casi di sospensione. Quiriconi: “Un provvedimento cautelare impone all’Ordine la sospensione”

Il presidente Quiriconi spiega che i casi solitamente sono legati alla conflittualità tra medico e paziente: “Esaminiamo una decina di casi all’anno, ma sono in crescendo”

Il caso del ginecologo lucchese sospeso dall’Ordine dei medici per comportamenti non consoni, ha portato a molte discussioni da parte della cittadinanza. Ci si interroga soprattutto su quanto sia giusto ed etico parlare della questione quando ci sono delle indagini ancora in corso. D’altro canto tacere su questioni così gravi porta a pensare che ci sia qualcosa da nascondere sotto il tappeto.

Ma come procede l’Ordine dei medici in casi di segnalazioni come queste? Per capire l’ iter seguito in questo e in altri casi simili, abbiamo chiesto al presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Lucca dottor Umberto Quiriconi.

“Esiste una normativa relativa a questi casi l’articolo 43 del Dpr 221/1950, che prevede la sospensione cautelare del sanitario al quale venga comminato un provvedimento cautelare da parte dell’autorità giudiziaria. Esiste questa normativa che impone all’ordine la sospensione, noi quindi semplicemente riprendiamo la disposizione dell’ autorità giudiziaria, in attesa di esaminare la questione che verrà poi portata al consiglio direttivo che decide di procedere alla disposizione.”.

“C’è tutta una serie di atti, qual ora l’ ordine sia informato di una condotta scorretta di un medico dagli organi giudiziari – prosegue il presidente -. L’ ordine chiama il medico per un colloquio e recepisce la sua versione. Sulla base di questa, il presidente presenta l’audizione alla Commissione dell’albo dei medici che decide o meno se aprire un provvedimento disciplinare“.

Generalmente, cosa riguardano i casi che trattate?

“Non sono molti i casi e sono quasi esclusivamente legati alla conflittualità tra medici e pazienti. Abbiamo notato però che questi fatti sono in crescendo“.

Quanti casi discutete ogni anno in media davanti al consiglio di disciplina? È prevista anche la radiazione definitiva o sono sempre e solo provvedimenti temporanei?