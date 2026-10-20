L'arresto|
Manomette un bancomat e si dà alla fuga in auto: arrestato un 39enne francese
Una volta fermato, il conducente ha tentato scappare a piedi per i campi adiacenti all’autostrada dove però è stato bloccato e preso in custodia
La Polizia di Stato di Lucca ha arrestato nel pomeriggio di sabato scorso (17 ottobre) un 39enne francese in fuga in seguito ad una segnalazione relativa a una presunta manomissione di uno sportello bancomat.
Alla vista degli operatori della volante l’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Jeep, dirigendosi verso l’autostrada. Giunto al casello, ha abbattuto la sbarra senza fermarsi, proseguendo la fuga direzione Viareggio.
La corsa è avvenuta a velocità estremamente elevate, fino a circa 210 chilometri orari, con sorpassi a destra e manovre che hanno messo a rischio gli altri utenti della strada nel mentre era inseguito da una volante e da una autovettura della Polizia stradale della sottosezione di Viareggio.
Per bloccarlo è stata necessaria una manovra a tenaglia operata dai due equipaggi interventi. Il conducente ha tentato infine la fuga a piedi per i campi adiacenti all’autostrada dove però è stato bloccato e arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.