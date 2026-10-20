Manomette un bancomat e si dà alla fuga in auto: arrestato un 39enne francese

Alla vista degli operatori della volante l’uomo si sarebbe allontanato a bordo di una Jeep, dirigendosi verso l’autostrada. Giunto al casello, ha abbattuto la sbarra senza fermarsi, proseguendo la fuga direzione Viareggio .

La corsa è avvenuta a velocità estremamente elevate, fino a circa 210 chilometri orari, con sorpassi a destra e manovre che hanno messo a rischio gli altri utenti della strada nel mentre era inseguito da una volante e da una autovettura della Polizia stradale della sottosezione di Viareggio.