Perde l’uso parziale della mano dopo un incidente stradale: settantenne sarà risarcita

La giudice del tribunale di Lucca ha riconosciuto il danno permanente e condannato controparte e assicurazione anche alle spese di lite

Decisa in primo grado la controversia per un sinistro stradale del 2021 a San Romano Garfagnana.

Una donna aveva convenuto in giudizio la compagnia assicurativa e il conducente del veicolo antagonista per ottenere il ristoro integrale dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all’urto, avvenuto mentre stava effettuando una manovra di svolta a sinistra regolarmente presegnalata. La dinamica dell’incidente e l’esclusiva responsabilità del conducente della controparte erano già state accertate con sentenza passata in giudicato emessa dal giudice di pace di Castelnuovo di Garfagnana. Il giudicato, pur riguardando un giudizio promosso originariamente dall’autocarrozzeria cessionaria del credito per i soli danni al veicolo, è stato ritenuto dal tribunale pienamente efficace in via riflessa anche nel giudizio volto al risarcimento delle lesioni personali.

Il tribunale, nella persona della giudice Giulia Nicolai, ha quindi confermato la responsabilità esclusiva del conducente antagonista, rilevando che quest’ultimo aveva intrapreso un sorpasso in condizioni di ridotta visibilità dovuta al bagliore solare, senza avvedersi della manovra di svolta già iniziata dalla vettura che lo precedeva.

Sotto il profilo del quantum debeatur, il giudice ha recepito le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio medico-legale, riconoscendo un danno biologico permanente pari al 16 per cento e vari periodi di inabilità temporanea. Il tribunale ha escluso invece il riconoscimento autonomo del danno morale, non ravvisando allegazioni di sofferenze interiori eccezionali ulteriori rispetto a quelle già compensate dai parametri medico-legali, ma ha invece riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la personalizzazione del risarcimento in aumento del 30 per cento. Tale incremento è stato giustificato dalla grave compromissione delle abitudini di vita e delle attività quotidiane e ricreative della danneggiata — ultrasettantenne e pensionata —, la quale, a causa dei postumi alla mano destra, aveva perso la capacità di scrivere, di dedicarsi al giardinaggio e al lavoro a maglia.

Inoltre, sono stati riconosciuti i danni patrimoniali relativi alle sole spese mediche documentate e ritenute congrue per complessivi 6505 euro, escludendo invece le voci di spesa prive di prova effettiva di pagamento, come il compenso del Ctp e le spese stragiudiziali.

Il risarcimento complessivo è stato determinato in poco oltre 64mila euro, da cui è stato detratto l’acconto di 35500 euro già corrisposto dalla compagnia assicurativa prima del giudizio, applicando i criteri di devalutazione, rivalutazione e calcolo degli interessi compensativi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità per le obbligazioni di valore.