Porta il padre in tribunale per l’incendio dell’appartamento a causa della stufa: pagherà l’assicurazione

Poco più di 23mila euro di risarcimento danni: l’uomo aveva acceso l’impianto e si era allontanato dall’abitazione

Il giudice Giovanni Piccioli ha deciso su una controversia familiare derivata da un incendio sviluppatosi in un’abitazione a Stazzema nel febbraio del 2022, provocato da una stufa e da un camino su cui il proprietario dell’immobile, il figlio, aveva effettuato un intervento di sostituzione di un tubo. L’incendio si era sviluppato a seguito dell’accensione da parte del padre.

La domanda proposta dall’attore nei confronti del padre è stata accolta sulla base della ricostruzione dei fatti e del nesso causale ritenuto provato secondo il criterio del ‘più probabile che non’, confortato dalle risultanze istruttorie e dalla perizia di stima dei danni. Il tribunale ha quantificato il risarcimento dovuto in complessivi 23420 euro, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali.

Sul piano dei rapporti con la compagnia assicurativa il giudice ha risolto l’apparente contrasto tra le clausole delle polizze prodotte, ritenendo operativa la copertura assicurativa in considerazione della non convivenza tra padre e figlio, ratio che escludeva la carenza di terzietà. Di conseguenza, è stata accolta la domanda di manleva, con condanna della compagnia assicuratrice a tenere indenne il convenuto nei limiti e alle condizioni di polizza.