Quindici anni fa moriva Romano Silva: moglie e figlio propongono un convegno per ricordarlo

Sono tante le persone che oggi mancano a questa città. Persone che purtroppo ci hanno lasciato e che hanno contribuito moltissimo alla crescita culturale e non solo di questo territorio. Persone di cui sentiamo ogni giorno un vuoto. Come noi lo sentiamo soprattutto per il nostro Romano. Eppure il continuo ricordo di amici, conoscenti, ex allievi, ci riempie di immenso affetto. La frase “persone come il professor Romano Silva mancano davvero a questa città” rischia di suonare come un monotono ritornello. Però, quando ce lo sentiamo dire così spesso, crediamo che non sia solo una frase fatta. Sono trascorsi già quindici anni da quel fatidico 20 ottobre 2011 quando se n’è andato per sempre. Eppure abbiamo davanti a noi ancora così nitido il suo ricordo nello studio, “tra le sue amate carte”, o a passeggio per la città che osservava con sempre nuova meraviglia. Sì, perché lui amava Lucca. Medievista, storico dell’arte, musicologo, preciso, puntuale, attento autore di testi storico-scientifici, non nascondeva però anche un’incredibile – e forse inaspettata – verve creativa e ilare. Come quando dette alle stampe una serie di storie, edite dalla Pacini Fazzi, dal titolo ‘Racconti Fantastici’.

Ma l’impegno per la sua città era sempre al primo posto e non si tirava mai indietro. Era stato infatti presidente della Fondazione Ragghianti e dell’Opera delle Mura, membro del cda della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, socio dell’Accademia lucchese di scienze, lettere ed arti, e tra i fondatori dell’Istituto storico lucchese. E, soprattutto, era circondato da tantissimi amici. Quegli stessi amici che ancora oggi lo ricordano con tanto affetto. E proprio parlando di loro, ci torna in mente una frase di Umberto Sereni che in un articolo lo definì “uomo mite, capace di intensa dolcezza, dotato di una grande intelligenza, sorretto da una vasta cultura. Se esistesse una classifica in questo campo – scrisse Sereni – Romano Silva risulterebbe l’uomo più colto di Lucca”. Parole che ci hanno sempre riempito di orgoglio e affetto: non siamo certo interessati a classifiche però. Vogliamo solo ricordare l’uomo, il marito e il padre. Per questo lanciamo la proposta di realizzare un convegno, ad anno nuovo, che partendo dalla figura e dal lavoro di Romano affronti anche a tutto tondo il tema della Lucca tra passato e sfide future. Un modo per contribuire al dibattito cittadino.

Grazie Romano per tutto quello che sei stato per noi e per questa città.