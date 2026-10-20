Roghi per smaltire i rifiuti all’ex campo nomadi: misure cautelari nei confronti di 13 persone e 6 autocarri sequestrati

I fatti sarebbero stati commessi tra il 2022 e il 2025. L’indagine era partita da un’attività di controllo e contrasto avviata dalla polizia locale di Lucca proprio nel 2022

Avevano messo in piedi un’associazione per delinquere finalizzata allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti, che venivano dati alle fiamme nell’ex campo nomadi delle Tagliate, generando fumi che arrivavano fino all’adiacente campo Coni e ben oltre. Per questo, al termine di articolata attività di indagine, il Gip del tribunale di Firenze ha emesso due ordinanze cautelari, una a carattere personale e altra reale.

La prima attiene all’applicazione degli arresti domiciliari nei confronti di 5 indagati, dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di altri 5 indagati nonché della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare l’attività di rappresentante legale delle rispettive imprese individuali per la durata di un anno nei confronti di ulteriori 3 indagati. L’ordinanza cautelare reale attiene al sequestro preventivo, già parzialmente eseguito, di sei autocarri di proprietà di vari indagati.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, Direzione distrettuale antimafia, ha delegato la Squadra Mobile della Questura di Lucca e il Nucleo di Polizia Giudiziaria della Polizia Locale del Comune di Lucca, che hanno svolto un’articolata attività di indagine. I provvedimenti cautelari infatti, emessi dal Gip presso il Tribunale di Firenze su richiesta di questa Procura distrettuale, conseguono all’accertamento di gravi fatti delittuosi, consumati tra il 2022 e il 2025.

L’indagine, inizialmente avviata dalla Procura di Lucca e poi, in considerazione dei reati di competenza distrettuale, trasferita alla Procura distrettuale di Firenze che ne ha coordinato e diretto gli ulteriori sviluppi, muove da un’attività di controllo e contrasto, per le competenze specifiche di natura ambientale, avviata dalla polizia locale di Lucca proprio nel 2022 e poi sviluppata in strettissima collaborazione con la Questura di Lucca, in particolare con la Mobile. Attraverso iniziali sopralluoghi e il successivo utilizzo di plurimi strumenti di indagine, è stata accertata una reiterata e duratura attività organizzata di gestione e smaltimento illecito di rifiuti, anche tramite la combustione, compiuta tra l’altro in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e nelle vicinanze di strutture sportive del campo Coni, strutture utilizzate quotidianamente da persone, molte delle quali minorenni, costrette a svolgere attività sportiva in condizioni di inquinamento ambientale scaturito dalle combustioni illecite dei rifiuti.

L’esito della complessa indagine è sfociato nell’emissione dell’ordinanza applicativa delle misure cautelari personali e interdittive e dell’ordinanza che ha disposto il sequestro preventivo di 6 autocarri con i quali venivano trasportati i rifiuti oggetto dell’illecito accumulo e smaltimento, concessi fittiziamente a vari indagati in comodato d’uso per aggirare l’assenza di titoli abilitativi o, comunque, titoli non idonei allo svolgimento delle delicate attività di gestione dei rifiuti.

Conseguenza delle attività illecite così svolte è un elevato aggravio degli oneri sulla collettività, sia in termini di inquinamento ambientale del suolo e dell’aria, sia in termini economici per l’opera di bonifica che si renderà necessaria. Sull’area di circa 12mila metri quadrati sui quali si trova l’ex campo nomadi, sono stati rinvenuti in stato di abbandono oltre 600 metri cubi di rifiuti, occupanti una superficie di circa 1600 metri quadrati fra suppellettili, mobilia, residui di materiali da costruzione, pneumatici, legname, bidoni di vernici, sanitari, elettrodomestici dismessi, coperture per edifici costituiti da lastre di eternit, senza considerare i numerosi veicoli cannibalizzati, rifiuti che sono stati presi in esame per accertarne la pericolosità con l’ausilio dei tecnici del dipartimento Arpat di Lucca.