Salanetti, respinto dal Consiglio di Stato il ricorso del Comune di Porcari contro l’impianto

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune di Porcari, difeso dall’avvocato Roberto Camero, nei confronti della Regione Toscana, del Comune di Capannori, di RetiAmbiente Spa e di altre amministrazioni, confermando la legittimità della sentenza del Tar Toscana.

La controversia riguardava il progetto per la realizzazione e gestione di un polo impiantistico per il trattamento e il recupero di rifiuti tessili e di prodotti assorbenti per l’igiene della persona a Salanetti, nel Comune di Capannori, opera ammessa a finanziamento nell’ambito delle risorse Pnrr.

I giudici di Palazzo Spada hanno confermato che l’impianto non rientra nelle categorie soggette ad Autorizzazione integrata ambientale previste dal decreto legislativo 152/2006, in quanto la capacità massima di trattamento giornaliero per l’operazione di recupero è pari a 50,3 tonnellate al giorno, rimanendo ampiamente al di sotto della soglia di 75 tonnellate giornaliere prevista dalla legge. Il collegio ha chiarito che l’operazione di messa in riserva non costituisce un autonomo trattamento, ma una fase preliminare e strumentale strettamente funzionale al successivo recupero all’interno del medesimo impianto, motivo per cui i quantitativi in riserva non possono essere sommati ai fini del superamento della soglia Aia, i cui valori si riferiscono esclusivamente alla capacità effettiva di trattamento.

È stata inoltre ritenuta infondata la censura relativa alla presunta assenza di un mercato per i materiali in uscita e alla mancata integrazione dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) ex articolo 184-ter del decreto legislativo 152/2006. Per i prodotti assorbenti l’esistenza di una domanda e di un mercato è già positivamente valutata dal decreto ministeriale 62/2019, mentre per i tessili il rispetto dei requisiti è garantito dai pareri vincolanti dell’Arpat, dal richiamo al decreto ministeriale del 5 febbraio 1998 e dalle dettagliate prescrizioni inserite nell’autorizzazione unica in materia di tracciabilità, campionamento e gestione delle frazioni non conformi o invendute.

I giudici hanno infine confermato la piena legittimità delle prescrizioni tecniche imposte in sede di Conferenza di servizi e recepite nel provvedimento autorizzatorio, incluse quelle di Arpat relative ai tempi di permanenza differenziati dei lotti, ritenendole adeguate a garantire la corretta gestione operativa e la sicurezza dell’impianto senza alterarne la natura.