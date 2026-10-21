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Piazza al Serchio, l’allarme dei residenti: “C’è un’assenza o insufficienza dei servizi di trasporto”
“Senza bus è totale la dipendenza dai mezzi privati, tra rincari e rischio per i servizi essenziali la situazione è insostenibile”
Isolamento, corse tagliate e costi del carburante alle stelle. I residenti di Piazza al Serchio e delle frazioni limitrofe segnalano la carenza di mezzi pubblici che sta trasformando la gestione della vita quotidiana in una vera e propria corsa a ostacoli.
“L’assenza o l’insufficienza dei servizi di trasporto pubblici comporta una dipendenza totale dai mezzi privati per qualsiasi spostamento – dichiara un residente della zona -. In più, le difficoltà di approvvigionamento legate al caro gasolio hanno determinato episodi di svuotamento temporaneo dei supermercati in alcune zone del Paese. Tali fenomeni confermano che la mancanza di trasporti pubblici adeguati può incidere sulla regolarità dei servizi essenziali, soprattutto nel territorio di Gragnana, dove mezzi pubblici sono stati ridotti o ci sono solo su prenotazione anticipata”.
“La combinazione tra assenza di collegamenti pubblici, aumento dei costi dei trasporti privati e difficoltà di rifornimento in alcune aree – continua -, produce una condizione territoriale che può influire sulla continuità dei servizi e sulla funzionalità generale delle frazioni non servite da linee di trasporto”.
Il quadro tracciato dai residenti riaccende così i riflettori sul tema dei servizi nei piccoli borghi garfagnini. La palla passa ora alle amministrazioni e agli enti gestori del trasporto, da cui i cittadini attendono risposte concrete e soluzioni a lungo termine.