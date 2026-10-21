Arresti|
Polizia di Stato, controllo del territorio e contrasto allo spaccio: 2 arresti da parte degli agenti del Commissariato di Viareggio
Uno degli arrestati ha tentato di disfarsi della droga. Recuperata dagli agenti 50 grammi di hashish e 1,4 grammi di cocaina
Nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, disposti nell’area di Viareggio, gli agenti della Squadra Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Viareggio hanno tratto in arresto due cittadini stranieri sorpresi in flagranza di reato nella zona di Piazza Dante.
L’operazione è scattata intorno alle ore 12,30, quando gli operatori in abiti civili, durante un servizio di osservazione e pattugliamento in una delle zone maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio, hanno notato due soggetti il cui atteggiamento sospetto presagiva un’imminente cessione di droga. Alla vista degli agenti, che si sono qualificati con il tesserino di riconoscimento per procedere al controllo, i due si sono dati a una precipitosa fuga a piedi lungo le vie adiacenti la stazione. Uno dei due, un cittadino di nazionalità marocchina di 26 anni, è stato bloccato quasi nell’immediatezza. L’altro, un connazionale di 28 anni, ha proseguito la fuga verso via Verdi e via Dante Alighieri, tentando durante la corsa di disfarsi di alcuni involucri gettandoli all’interno di una fitta siepe.
Dopo averlo raggiunto e bloccato gli agenti, hanno recuperato quanto appena nascosto nella vegetazione: circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 1,4 grammi di cocaina, suddivisi in involucri di cellophane pronti per lo spaccio. La successiva perquisizione personale a carico del ventiseienne ha consentito di rinvenire la somma in contanti di 660,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita e di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza, risultando peraltro privo di occupazione lavorativa e non in regola con i documenti di soggiorno.
I successivi riscontri scientifici e le analisi di laboratorio (Narcotest) effettuate presso gli uffici del Commissariato hanno confermato la natura del materiale sequestrato. Dalla consultazione delle banche dati è emerso che il cittadino ventottenne annoverava già numerosi pregiudizi di polizia specifici per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio. I due uomini, di 28 e 26 anni, entrambi di nazionalità marocchina, sono stati tratti in arresto in concorso tra loro per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica, gli arrestati sono stati ristretti presso le camere di sicurezza del Commissariato, in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Lucca.