Polizia di Stato, controllo del territorio e contrasto allo spaccio: 2 arresti da parte degli agenti del Commissariato di Viareggio

L’operazione è scattata intorno alle ore 12,30, quando gli operatori in abiti civili, durante un servizio di osservazione e pattugliamento in una delle zone maggiormente interessate dal fenomeno dello spaccio, hanno notato due soggetti il cui atteggiamento sospetto presagiva un’imminente cessione di droga. Alla vista degli agenti, che si sono qualificati con il tesserino di riconoscimento per procedere al controllo, i due si sono dati a una precipitosa fuga a piedi lungo le vie adiacenti la stazione. Uno dei due, un cittadino di nazionalità marocchina di 26 anni, è stato bloccato quasi nell’immediatezza. L’altro, un connazionale di 28 anni, ha proseguito la fuga verso via Verdi e via Dante Alighieri, tentando durante la corsa di disfarsi di alcuni involucri gettandoli all’interno di una fitta siepe.

Dopo averlo raggiunto e bloccato gli agenti, hanno recuperato quanto appena nascosto nella vegetazione: circa 50 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 1,4 grammi di cocaina, suddivisi in involucri di cellophane pronti per lo spaccio. La successiva perquisizione personale a carico del ventiseienne ha consentito di rinvenire la somma in contanti di 660,00 euro, ritenuta provento dell’attività illecita e di cui il giovane non ha saputo giustificare la provenienza, risultando peraltro privo di occupazione lavorativa e non in regola con i documenti di soggiorno.