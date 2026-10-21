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Tir contro auto in A11

21 ottobre 2026 | 09:59
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di Redazione

Redazione

Tir contro auto in A11

Il veicolo era di traverso sulla carreggiata

Il conducente ha perso il controllo del veicolo, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, che si è messo di traverso sulla carreggiata. E’ lì che un camion l’ha colpita. L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi 21 ottobre sull’autostrada A11, al’ltezza di Porcari e in direzione Firenze.

Per fortuna, il camion ha fatto in tempo a frenare e l’urto non è stato troppo forte. I conducenti sono riusciti a uscire in autonomia dai veicoli, ma il traffico ha subito ripercussioni importanti.