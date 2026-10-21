Tir contro auto in A11

Il veicolo era di traverso sulla carreggiata
Il conducente ha perso il controllo del veicolo, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, che si è messo di traverso sulla carreggiata. E’ lì che un camion l’ha colpita. L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi 21 ottobre sull’autostrada A11, al’ltezza di Porcari e in direzione Firenze.
Per fortuna, il camion ha fatto in tempo a frenare e l’urto non è stato troppo forte. I conducenti sono riusciti a uscire in autonomia dai veicoli, ma il traffico ha subito ripercussioni importanti.