Tir contro auto in A11

Il conducente ha perso il controllo del veicolo, forse per l’asfalto reso viscido dalla pioggia, che si è messo di traverso sulla carreggiata. E’ lì che un camion l’ha colpita. L’incidente è avvenuto nella mattina di oggi 21 ottobre sull’autostrada A11, al’ltezza di Porcari e in direzione Firenze.