Toscana, allerta gialla per vento forte e mareggiate: raffiche fino a 100 chilometri orari

Dopo l’allerta gialla emessa dalla Protezione civile martedì (20 ottobre) su tutta la provincia lucchese per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, si prevede un tempo in miglioramento in Toscana, con residue condizioni di instabilità .

Ancora possibili nella giornata di oggi (22 ottobre) rovesci e temporali, soprattutto sulle zone centro-meridionali. Forti venti di libeccio-ponente, con raffiche fino a 80-100 km/h, sono invece previsti su arcipelago e costa livornese.