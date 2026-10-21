Maltempo|
Toscana, allerta gialla per vento forte e mareggiate: raffiche fino a 100 chilometri orari
La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta per le isole e le zone costiere centrali fino alle 8 di giovedì
Dopo l’allerta gialla emessa dalla Protezione civile martedì (20 ottobre) su tutta la provincia lucchese per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, si prevede un tempo in miglioramento in Toscana, con residue condizioni di instabilità.
Ancora possibili nella giornata di oggi (22 ottobre) rovesci e temporali, soprattutto sulle zone centro-meridionali. Forti venti di libeccio-ponente, con raffiche fino a 80-100 km/h, sono invece previsti su arcipelago e costa livornese.
Alla luce di questa situazione, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per vento forte e mareggiate che interesserà fino alle 8 di domani (22 ottobre) le isole e le zone costiere centrali.
Gli aggiornamenti e le indicazioni sui comportamenti da adottare in relazione ai diversi rischi sono disponibili nella sezione allerta meteo del sito della regione Toscana.