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Toscana, allerta gialla per vento forte e mareggiate: raffiche fino a 100 chilometri orari

21 ottobre 2026 | 16:26
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di Redazione

Redazione

Toscana, allerta gialla per vento forte e mareggiate: raffiche fino a 100 chilometri orari

La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta per le isole e le zone costiere centrali fino alle 8 di giovedì

Dopo l’allerta gialla emessa dalla Protezione civile martedì (20 ottobre) su tutta la provincia lucchese per forti temporali e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, si prevede un tempo in miglioramento in Toscana, con residue condizioni di instabilità.

Ancora possibili nella giornata di oggi (22 ottobre) rovesci e temporali, soprattutto sulle zone centro-meridionali. Forti venti di libeccio-ponente, con raffiche fino a 80-100 km/h, sono invece previsti su arcipelago e costa livornese.

Alla luce di questa situazione, la sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta gialla per vento forte e mareggiate che interesserà fino alle 8 di domani (22 ottobre) le isole e le zone costiere centrali.

Gli aggiornamenti e le indicazioni sui comportamenti da adottare in relazione ai diversi rischi sono disponibili nella sezione allerta meteo del sito della regione Toscana.