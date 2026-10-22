L'allarme indotto|
“Da Milano e Bologna per aggredire e stuprare studenti e studentesse”: anche a Lucca la falsa chat per seminare panico
Condivisi in maniera incontrollata i messaggi sulla rete su presunti gruppi organizzati nati per scatenare violenze nelle città
Sono arrivati anche agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di Lucca, con sopra l’indicazione ‘inoltrato molte volte’ i messaggi su presunte aggressioni e stupri che stanno diffondendo paura e timore tra i ragazzi e le famiglie in tutta Italia. Si tratta di messaggi falsi e senza fondamento, almeno secondo quanto verificato nelle grandi città da cui è partito il tam tam che ha il probabile intento di aumentare la tensione.
Dopo gli scontri dello scorso fine settimana a Milano, sui social e nelle chat degli studenti stanno circolando infatti messaggi Whatsapp e Telegram, probabilmente realizzati in serie con l’intelligenza artificiale, su presunti gruppi organizzati che avrebbero l’obiettivo di aggredire gli studenti e violentare ragazze. Secondo le prime verifiche effettuate nelle altre città, però, queste minacce non hanno trovato alcun riscontro.
La rapida diffusione di audio e messaggi non verificati, in un momento di tensione a livello nazionale nel mondo produttivo e in quello studentesco, ha però alimentato rapidamente il panico e la discussione fra i ragazzi e avrebbe addiritturo spinto alcuni studenti a restare a casa per paura che dietro i messaggi social ci fosse qualcosa di vero.
Alcuni di questi Whatsapp, infatti, sono circostanziati, arrivando a parlare dell’arrivo da Bologna e Milano di centinaia di giovani armati con intenzioni chiare e dirette in particolare verso le donne, realizzati probabilmente anche per alimentare tensione e sospetti nei confronti di giovani stranieri di seconda generazione. In rete gira persino un elenco, con tutta probabilità autogenerato, di nomi femminili presentati come possibili bersagli.
Anche in Toscana diversi docenti hanno ricevuto richieste di aiuto da ragazze spaventate dopo aver ricevuto questo tipo di messaggi nelle chat di scuola o in quelle private, mentre alcuni presidi hanno segnalato i messaggi alle forze dell’ordine.