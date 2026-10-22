“Da Milano e Bologna per aggredire e stuprare studenti e studentesse”: anche a Lucca la falsa chat per seminare panico

Sono arrivati anche agli studenti e alle studentesse delle scuole superiori di Lucca, con sopra l’indicazione ‘inoltrato molte volte’ i messaggi su presunte aggressioni e stupri che stanno diffondendo paura e timore tra i ragazzi e le famiglie in tutta Italia. Si tratta di messaggi falsi e senza fondamento, almeno secondo quanto verificato nelle grandi città da cui è partito il tam tam che ha il probabile intento di aumentare la tensione.

Dopo gli scontri dello scorso fine settimana a Milano, sui social e nelle chat degli studenti stanno circolando infatti messaggi Whatsapp e Telegram, probabilmente realizzati in serie con l’intelligenza artificiale, su presunti gruppi organizzati che avrebbero l’obiettivo di aggredire gli studenti e violentare ragazze. Secondo le prime verifiche effettuate nelle altre città, però, queste minacce non hanno trovato alcun riscontro.

La rapida diffusione di audio e messaggi non verificati, in un momento di tensione a livello nazionale nel mondo produttivo e in quello studentesco, ha però alimentato rapidamente il panico e la discussione fra i ragazzi e avrebbe addiritturo spinto alcuni studenti a restare a casa per paura che dietro i messaggi social ci fosse qualcosa di vero.

Alcuni di questi Whatsapp, infatti, sono circostanziati, arrivando a parlare dell’arrivo da Bologna e Milano di centinaia di giovani armati con intenzioni chiare e dirette in particolare verso le donne, realizzati probabilmente anche per alimentare tensione e sospetti nei confronti di giovani stranieri di seconda generazione. In rete gira persino un elenco, con tutta probabilità autogenerato, di nomi femminili presentati come possibili bersagli.