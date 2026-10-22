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L'incidente

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Cronaca
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Donna travolta da un Suv all’esterno del parcheggio di un centro commerciale

22 ottobre 2026 | 23:30
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di Redazione

Redazione

Donna travolta da un Suv all&#8217;esterno del parcheggio di un centro commerciale

È successo in via delle Industrie ad Altopascio intorno alle 19 di oggi (22 ottobre): la donna non è in pericolo di vita

Paura in serata in via delle Industrie ad Altopascio. 

Un pedone, per cause al vaglio dei carabinieri, è stato investito intorno alle 19 di oggi (22 aprile). Si tratta di una signora di 55 anni che è stata travolta da un Suv all’esterno del parcheggio di un centro commerciale. 

La centrale unica del 118 della Toscana del Nord ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Lucca che ha stabilizzato la signora e l’ha successivamente trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Luca.

Sul posto, per la viabilità e per ricostruire la dinamica dell’evento, una pattuglia dei carabinieri di Altopascio. 