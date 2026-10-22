Donna travolta da un Suv all’esterno del parcheggio di un centro commerciale

Un pedone , per cause al vaglio dei carabinieri, è stato investito intorno alle 19 di oggi (22 aprile). Si tratta di una signora di 55 anni che è stata travolta da un Suv all’esterno del parcheggio di un centro commerciale.

La centrale unica del 118 della Toscana del Nord ha inviato sul posto un’ambulanza della Misericordia di Lucca che ha stabilizzato la signora e l’ha successivamente trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Luca.