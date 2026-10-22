Il sinistro|
Cronaca/
Frontale auto-moto sulla Pesciatina: centauro in ospedale
22 ottobre 2026 | 22:30
Paura nel pomeriggio di oggi (22 ottobre) per l’incidente stradale gestito dai sanitari della Misericordia di Lucca
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (22 ottobre) intorno alle 16,30 sulla via Pesciatina a San Vito. Si è verificato uno scontro frontale tra una moto e un auto.
Dopo l’allarme dato al 112 sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Lucca che ha stabilizzato il paziente, un uomo di 65 anni, in sella alle due ruote e lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Luca.
Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Lucca.