Frontale auto-moto sulla Pesciatina: centauro in ospedale

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi (22 ottobre) intorno alle 16,30 sulla via Pesciatina a San Vito . Si è verificato uno scontro frontale tra una moto e un auto.

Dopo l’allarme dato al 112 sul posto è arrivata un’ambulanza della Misericordia di Lucca che ha stabilizzato il paziente, un uomo di 65 anni, in sella alle due ruote e lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso del San Luca.