Ginecologo indagato per violenza sessuale: notificata la sospensione dall’attività medica per 12 mesi

Nelle denunce di alcune pazienti contestate “manovre e atti non pertinenti alle prassi mediche” e “atti sessuali senza consenso”

È stato notificato dai carabinieri della stazione di San Concordio, sotto il coordinamento della procura di Lucca al professionista medico ginecologo il provvedimento cautelare che dispone il divieto temporaneo dell’esercizio dell’attività medica, per la durata di dodici mesi.

La misura cautelare, adottata dal Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lucca, su richiesta della procura che ha coordinato le indagini svolte dai militari dell’Arma assieme al personale della polizia municipale presso la sezione di polizia giudiziaria della procura, scaturisce dagli accertamenti svolti in relazione a presunte condotte di abuso e illeciti contro la libertà sessuale, che sarebbero state commesse dall’indagato all’interno degli ambulatori medici durante l’esecuzione di visite ed esami specialistici.

L’attività investigativa ha preso avvio dalle dichiarazioni e dalle querele presentate da alcune pazienti, una delle quali minorenne al momento dei fatti, che hanno segnalato, come si legge nelle comunicazioni ufficiali “l’esecuzione di manovre ed atti che non apparirebbero pertinenti alle ordinarie prassi mediche e alla gestione di visite ginecologiche, fino ai denunciati, presunti atti sessuali in assenza di consenso ed in un caso con l’uso di anestetico locale”.

Dopo le denunce delle presunte vittime, altri riscontri nel corso delle indagini avrebbero aggiunto elementi a quanto dalle giovani donne dichiarato.

All’esito della valutazione degli elementi raccolti, il Gip ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza richiesti dal codice di procedura penale e la necessità della misura cautelare per prevenire il pericolo di reiterazione delle condotte.