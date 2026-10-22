Omicidio Turri, condannato l’ex compagno assolto in primo grado

Dopo che era stato assolto in primo grado, in appello è arrivata la condanna a 14 anni e 8 mesi a Fabio Picciolo per l’omicidio dell’ex compagna Ursula Turri. La donna, 49 anni, era stata trovata morta soffocata nella sua casa di Barga. Era il 2019.

La difesa del 60enne annuncia il ricorso in Cassazione e quindi la vicenda è tutt’altro che conclusa. Della provvisionale beneficeranno il padre (a cui andranno 80mila euro), la figlia (100mila) e il fratello (30mila) della donna.

Per Picciolo ci sarà anche il pagamento delle spese legali di entrambi i gradi. Rimesso al giudice civile la quantificazione definitiva del danno.

Fabio Picciolo era imputato nel processo di primo grado con l’accusa di omicidio volontario ma fu assolto a febbraio 2024. Su ricorso della Procura e del legale di parte civile Paolo Mei, la Corte d’Appello a giugno 2025 decise che il processo andava rifatto da capo: da allora sono tornati in aula tutti i testimoni principali, altri quattro testimoni e i periti informatici che hanno analizzato tabulati, cellulari e celle telefoniche.