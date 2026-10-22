Operai salgono sul tetto della scuola per chiedere garanzie sugli stipendi arretrati

Clamorosa protesta, nel pomeriggio di oggi, di alcuni lavoratori impegnati negli scorsi mesi nella costruzione del nuovo plesso scolastico di Piegaio a Pescaglia.

Gli operai si sono arrampicati sulla gru e sul tetto della struttura, esasperati per il mancato pagamento dei loro stipendi arretrati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un’autoscala e i carabinieri.

La protesta si è alla fine conclusa. È stato necessario anche l’intervento del 118 sul posto per uno degli operai che protestava, un 24enne, che ha accusato un capogiro. È stato trattato sul posto e non è stato necessario il trasporto al pronto soccorso.

Sulla mobilitazione si è espressa l’opposizione di Prima Pescaglia: “È una situazione inaccettabile che richiede risposte immediate – Vedere operai costretti a gesti così estremi per rivendicare un diritto fondamentale è un’immagine che ferisce profondamente la nostra comunità. Dietro ogni lavoratore ci sono famiglie che non possono e non devono pagare il prezzo di inadempienze o mancati controlli. Come gruppo di minoranza esprimiamo la nostra totale solidarietà a tutti loro”.

“A questo si aggiunge un tema gravissimo che riguarda la sicurezza di alunni, insegnanti e di tutto il personale scolastico – prosegue il gruppo – Noi, come gruppo di minoranza, l’abbiamo più volte fatto presente che non si può e non si deve aprire una scuola in concomitanza con un cantiere ancora in opera della ditta edile senza la necessaria compartimentazione e la totale separazione fisica delle aree di lavoro. È evidente che c’era soltanto l’intenzione di aprire la scuola a tutti i costi per mantenere la facciata e l’immagine, pur di organizzare il solito taglio del nastro con festeggiamenti, frizzantini e tartine insieme al presidente della Regione Eugenio Giani”.