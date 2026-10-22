Proteste studentesche: occupato il liceo Passaglia: “Meno armi, più libri e salari”

Parte anche a Lucca la stagione delle occupazioni degli istituti scolastici.

Da questa mattina è partita la mobilitazione di alcuni studenti al liceo Passaglia di Lucca nelle sue diverse sedi. Striscioni appesi fuori dalle finestre dell’istituto e sul posto è arrivata la polizia per verificare quanto sia in corso.

L’occupazione del liceo artistico lucchese fa seguito a una serie di occupazioni già partite nei giorni scorsi in particolare a Firenze.

Lungo l’elenco di motivazioni che hanno portato alla scelta e che è stato inserito in un comunicato a firma del Collettivo studentesco e del coordinamento Faust. Ieri (22 ottobre) inoltre, su uno dei profili social del Collettivo figurava anche motivazioni legate alla situazione scolastica: topi a scuola, abbonamento annuale del bus fino a 600 euro, libri scolastici a 2/300 euro.

“Come studenti del Liceo Augusto Passaglia – scrivono – abbiamo deciso di intraprendere un percorso di mobilitazione attraverso l’occupazione del nostro istituto, con l’obiettivo di denunciare le contraddizioni di un sistema che, sempre più frequentemente, antepone interessi economici e logiche belliche alla tutela dei diritti fondamentali dei cittadini. La nostra è una scelta che nasce dalla consapevolezza che la scuola non possa rimanere estranea alle problematiche sociali, economiche e politiche che attraversano il nostro paese, ma debba rappresentare uno spazio di confronto, di partecipazione e di rivendicazione collettiva”.

Caro vita, sottofinanziamento e mancata diplomazia

“Il progressivo aumento del costo della vita – prosegue la nota – la crescente difficoltà per studenti e famiglie di sostenere le spese quotidiane e il costante indebolimento dei servizi pubblici delineano una condizione sempre più insostenibile. In questo contesto, il diritto allo studio rischia di essere subordinato alle disponibilità economiche individuali, trasformando un principio costituzionalmente garantito in un privilegio non accessibile a tutti. Parallelamente, assistiamo a una distribuzione delle risorse pubbliche che continua a privilegiare spese militari in sostegno alle politiche di riarmo, a fronte delle persistenti criticità che interessano la sanità e l’istruzione pubblica. Negli ultimi cinque anni il costo medio del carrello spesa è aumentato del 29,5%, ma molti prodotti di prima necessità raggiungono un aumento del prezzo di circa il 45%; al contempo la previsione della spesa militare è stimata essere di 48,31 miliardi di euro nel 2026. A fronte di questa realtà è necessaria una riflessione sulle priorità economiche del Paese. Proprio in questo contesto, testimoniamo che è impossibile che uno studente affronti un percorso scolastico serenamente, mentre la sua famiglia fa fatica a sostenere le spese quotidiane. Ci chiediamo come la scuola possa invitare i giovani a non abbandonare gli studi se non vengono garantite condizioni economiche e sociali adeguate. È un dato certo che l’8,2% di studenti abbandona ogni anno la scuola secondaria di secondo grado. Contrastare la dispersione scolastica significa anche assicurare a ogni studente il diritto concreto di studiare, indipendentemente dalle condizioni economiche della propria famiglia, attraverso sostegni adeguati, pari opportunità e politiche che mettano al centro il futuro delle nuove generazioni”.

“Ponendoci la domanda “quali prospettive può offrire una società che dichiara di non disporre delle risorse necessarie a garantire servizi essenziali, ma che continua a reperirle per finanziare il comparto militare?” ci rendiamo conto di come ogni risposta porti alla stessa conclusione: non si tratta di una semplice questione di bilancio, bensì di una precisa gerarchia di valori e priorità, le cui conseguenze ricadono direttamente sulla vita delle persone, sul presente delle famiglie e sulle prospettive delle nuove generazioni – spiegano ancora – Attraverso questa occupazione intendiamo esprimere il nostro dissenso nei confronti di tali contraddizioni e rivendicare un modello di società in cui l’istruzione, la sanità e il benessere collettivo costituiscano priorità irrinunciabili. Perché non può essere considerato inevitabile ciò che deriva da scelte politiche precise, né può essere chiesto alle nuove generazioni di accettare come normale un futuro in cui i diritti fondamentali vengono progressivamente ridimensionati mentre le risorse vengono destinate altrove. Non contestiamo l’esigenza di garantire la sicurezza collettiva, ma rifiutiamo che questa venga interpretata prevalentemente attraverso la logica del riarmo, a discapito degli investimenti sociali. L’attuale scenario internazionale è caratterizzato dal protrarsi di conflitti armati, dalla devastazione di intere comunità e dalla grave sofferenza delle popolazioni civili. I precedenti punti impongono una riflessione rigorosa sul ruolo della diplomazia italiana, ad oggi messa evidentemente in secondo piano, e sulla responsabilità delle istituzioni democratiche nella prevenzione e nella risoluzione delle controversie internazionali. Di fronte a simili tragedie, il silenzio, l’ambiguità politica e l’assenza di iniziative diplomatiche incisive non possono essere considerati atteggiamenti adeguati. La politica estera di uno Stato democratico deve fondarsi sul rispetto della legalità internazionale, sulla tutela dei diritti umani e sulla ricerca di soluzioni pacifiche, evitando che gli interessi geopolitici ed economici prevalgano sistematicamente sulla dignità della persona. La condotta della classe politica italiana, laddove risulti caratterizzata da incoerenza, insufficiente determinazione diplomatica o applicazione selettiva dei principi internazionali, merita una condanna ferma. Riteniamo vergognoso che chi eserciti responsabilità di governo dimostri solo arbitrariamente coerenza e autorevolezza di fronte alla gravità dei conflitti contemporanei. Tale giudizio costituisce sia un’accusa indistinta di illegalità, sia una contestazione della responsabilità politica di chi è chiamato a rappresentare il paese e a difenderne i principi costituzionali”.

“Ci appelliamo all’articolo 2, all’articolo 10 e all’articolo 11 della Costituzione Italiana – concludono sul tema – Ricordiamo che il ripudio costituzionale della guerra non è riducibile ad una formula celebrativa. Esso deve costituire un orientamento concreto per la politica estera e la cooperazione internazionale. Appellandoci ulteriormente al quadro legislativo internazionale, citiamo l’articolo 1 della Carta delle Nazioni Unite, l’articolo 2, paragrafo 3 e l’articolo 33”.

Riarmo, guerra, situazione israelo-palestinese

“Le segnalazioni relative alla mancata registrazione o alla tracciabilità incompleta di materiali d’armamento esportati dall’Italia e importati da Israele denotano una mancanza di verifiche puntuali e trasparenti da parte delle autorità competenti. È indispensabile accertare la natura delle forniture, garantire la tracciabilità dei materiali trasferiti e chiarire ogni eventuale violazione procedurale. In particolare, ogni decisione relativa alla fornitura di armi deve essere valutata alla luce degli obblighi internazionali applicabili, compreso, ove pertinente, il Trattato delle Nazioni Unite sul commercio delle armi adottato nel 2013, nonché della legge italiana 9 luglio 1990, numero 185, che disciplina il controllo dell’esportazione, dell’importazione e del transito dei materiali di armamento. Tali strumenti stabiliscono obblighi, limiti e procedure che devono essere rigorosamente rispettati nelle circostanze previste dalle rispettive disposizioni. In tale contesto, la posizione del governo italiano nei confronti di Israele deve essere sottoposta a una valutazione politica rigorosa e coerente con i principi che l’Italia afferma di sostenere. Il mantenimento di rapporti istituzionali, accordi di cooperazione e incontri ufficiali con il governo guidato da Benjamin Netanyahu non costituisce un atto politicamente neutrale: rappresenta una scelta che comporta precise responsabilità e che deve essere valutata alla luce delle condotte del governo israeliano e delle gravi violazioni del diritto internazionale denunciate e condannate nelle sedi competenti”.

“È inaccettabile che l’Italia invochi il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, continuando al contempo a intrattenere relazioni con un governo accusato di crimini di guerra e di genocidio senza tradurre tali principi in iniziative politiche concrete, verificabili e proporzionate alla gravità delle circostanze. Le accuse rivolte a Israele, comprese quelle relative al genocidio del popolo palestinese, richiedono un’assunzione di responsabilità politica e diplomatica, ferma che rispettino la competenza degli organi giudiziari internazionali nell’accertamento delle responsabilità giuridiche. Le strette di mano con Benjamin Netanyahu, gli incontri istituzionali e il mantenimento degli accordi di cooperazione non possono prevalere sul dovere di tutelare la popolazione civile e di garantire il rispetto del diritto internazionale. La continuità delle relazioni diplomatiche non può diventare uno strumento di normalizzazione politica di condotte che siano incompatibili con gli obblighi internazionali, né può giustificare l’assenza di misure concrete di fronte a così gravi violazioni. Il governo italiano è pertanto chiamato a garantire che nessuna esportazione avvenga in violazione degli obblighi giuridici applicabili. È altresì necessario che ogni forma di cooperazione militare sia sottoposta a una valutazione rigorosa riguardo al rischio concreto che i materiali trasferiti possano essere utilizzati per commettere o agevolare gravi violazioni del diritto internazionale umanitario. Sostenere politicamente un governo responsabile di condotte contestate in sede internazionale, senza esigere con determinazione il rispetto della legalità, costituisce una contraddizione che il governo italiano ha il dovere di affrontare. L’Italia non può subordinare i propri obblighi giuridici e morali alla convenienza delle alleanze strategiche, agli interessi economici o alla continuità dei rapporti di cooperazione. Il rispetto dei diritti umani non può essere selettivo, né può dipendere dall’identità dell’attore responsabile delle violazioni”.

“Si richiede pertanto al governo italiano di assumere una posizione chiara e coerente, di garantire la piena trasparenza sulle forniture di armamenti e sugli accordi con Israele, di verificare ogni eventuale irregolarità e di adottare tutte le misure previste dal diritto nazionale e internazionale per impedire che l’Italia contribuisca, direttamente o indirettamente, a gravi violazioni e soprattutto di rispettare e di contribuire a eseguire i mandati di arresto emessi dalla Corte Penale Internazionale il 21 novembre 2024. Di fronte alla sofferenza della popolazione palestinese e alle gravi accuse formulate contro il governo israeliano, è necessario abbandonare ogni ambiguità e affermare con fermezza che nessuna alleanza politica, nessun accordo commerciale e nessun interesse strategico possono prevalere sul rispetto della vita umana, della legalità internazionale e degli obblighi di tutela dei diritti fondamentali. Inoltre il progressivo orientamento verso il riarmo rappresenta una scelta politica che rischia di alimentare le tensioni internazionali, aggravare le contrapposizioni tra Stati e sottrarre risorse pubbliche a settori essenziali quali la sanità, l’istruzione, la tutela sociale e la cooperazione internazionale. La sicurezza non può essere costruita attraverso un’accumulazione indiscriminata di armamenti, né la pace può essere perseguita mediante una logica di deterrenza fondata sulla continua espansione della capacità militare. In un contesto internazionale segnato da conflitti e gravi crisi umanitarie, è necessario invertire questa tendenza, promuovendo il disarmo, la risoluzione diplomatica delle controversie e il rafforzamento degli strumenti multilaterali di prevenzione dei conflitti. Destinare risorse crescenti agli apparati militari, mentre milioni di persone subiscono le conseguenze della guerra, della povertà e delle disuguaglianze, costituisce una precisa scelta di priorità politiche, che deve essere sottoposta a un rigoroso riesame sulla base dei principi costituzionali democratici della nostra Repubblica”

Istruzione e sanità

“La sicurezza dei cittadini e quindi del paese non si misura solo sulla sua capacità militare, ma sopratutto sulla possibilità di curarsi, studiare e vivere dignitosamente. Quando il futuro delle nuove generazioni è compromesso dall’insicurezza economica e dall’indebolimento dei servizi pubblici, è legittimo chiedersi se l’aumento delle spese militari rappresenti davvero un bene. Le risorse pubbliche sono il risultato del lavoro collettivo e devono rispondere, prima di tutto, ai bisogni della collettività: investire nell’istruzione e nella sanità significa costruire una sicurezza concreta e duratura. In questo quadro, le scelte di bilancio del governo Meloni impongono una riflessione sulle priorità politiche ed economiche del Paese. La sanità pubblica e l’istruzione, pilastri fondamentali della coesione sociale e dell’uguaglianza sostanziale, continuano a confrontarsi con carenze di risorse, personale insufficiente, liste d’attesa prolungate, difficoltà di accesso alle cure e disuguaglianze territoriali, mentre il sistema scolastico e universitario necessita di investimenti strutturali per garantire qualità dell’insegnamento, stabilità del personale e pari opportunità formative. Le infrastrutture di entrambi i settori sono perlopiù inadeguate. In italia il 35% degli ospedali del Servizio Sanitario Nazionale non rispetta gli standard normativi attuali così come il 90% delle scuole italiane. Per citare un dato significativo, il 75% di oltre 2000 edifici scolastici che si trovano in zone di massimo rischio sismico non è mai stato adeguato alla normativa antisismica”.

“Mentre si prospetta un ulteriore incremento delle spese per la difesa. Secondo le analisi della Fondazione Gimbe, l’aumento nominale delle risorse sanitarie non ha impedito una progressiva riduzione del finanziamento in rapporto al Pil, evidenziando un problema strutturale di sottofinanziamento del Servizio sanitario nazionale. Questa è una precisa responsabilità politica del governo Meloni, chiamato a rispondere delle proprie scelte di bilancio e delle loro conseguenze sulla vita quotidiana dei cittadini. Non è accettabile che il diritto alla salute sia compromesso da liste d’attesa interminabili, che l’accesso alle cure dipenda sempre più dalle disponibilità economiche individuali o che il diritto allo studio sia indebolito dalla carenza di investimenti adeguati. Destinare risorse insufficienti ai servizi pubblici significa trasferirne il costo delle conseguenze sulle famiglie, sui lavoratori e sulle fasce più vulnerabili della popolazione impedendo così di fatto l’accesso a servizi essenziali. La tanto nominata “sicurezza nazionale” non può essere perseguita a discapito della sicurezza sociale: un paese che non garantisce adeguatamente cure, istruzione e dignità ai propri cittadini indebolisce le fondamenta stesse della propria democrazia”.

La protesta oltre che nazionale è anche locale e si rivolge al sindaco, Mario Pardini.

“Revisionismo storico ed affiancamento a personaggi pubblicamente fascisti”

I“l sindaco di Lucca Mario Pardini, si presenta come portavoce dei valori democratici, ma le scelte politiche e le relazioni della sua amministrazione sollevano interrogativi sulla coerenza tra i principi dichiarati e le pratiche istituzionali – dicono gli studenti – La vicinanza a esponenti riconducibili alla destra radicale, come Fabio Barsanti, assessore con deleghe allo sport, all’edilizia sportiva, alla protezione civile, rappresenta un ulteriore elemento di attenzione ed incoerenza. A ciò si aggiunge la presenza in ambienti ultras caratterizzati dall’ esibizione pubblica di simbologie fasciste. Solleviamo degli interrogativi sull’opportunità di tali frequentazioni e sul rapporto tra queste realtà e le istituzioni pubbliche”

“Critichiamo inoltre la diffusione di narrazioni revisioniste della memoria storica verificatesi nei diversi incontri in ricordo delle foibe ed in particolare,nell’incontro a Sant’anna di Stazzema sull’eccidio effettuato dai nazisti. In tale occasione il sindaco Pardini si è affiancato a Tajani: attuale vicepresidente del Consiglio dei Ministri e portavoce di chiare allegorie di estrema destra. Ciò pone questioni rilevanti riguardo alla tutela dei valori democratici e antifascisti. Particolarmente significativa è la responsabilità istituzionale di chi ricopre incarichi pubblici, che dovrebbero promuovere inclusione, partecipazione e rispetto . Le circostanze relative alla contestazione studentesca e all’intervento delle forze dell’ordine sollevano interrogativi sul rispetto del diritto al dissenso e sulla capacità delle istituzioni di garantire spazi effettivi di espressione critica. La democrazia non può esaurirsi in dichiarazioni di principio, ma deve trovare riscontro nella coerenza dell’azione politica, nella tutela del pluralismo e nel rispetto della libertà di espressione. È pertanto necessario chiedere al sindaco Pardini di chiarire le contraddizioni tra i valori che dichiara di rappresentare e gli orientamenti politici ai quali la sua amministrazione offre spazio e legittimazione. La difesa della democrazia richiede responsabilità, trasparenza e una posizione inequivocabile contro ogni forma di apologia del fascismo. La memoria storica e l’antifascismo costituzionale non possono ridursi a formalità commemorative o a strumenti di consenso politico, ma devono costituire riferimenti concreti dell’azione istituzionale e della vita pubblica. È su questa coerenza, e non sulla sola retorica, che si misura la credibilità democratica di chi amministra una città”.

“Lucca, una città per il turismo e non per chi la vive”

“L’amministrazione Pardini sembra privilegiare una concezione della città sempre più orientata alla valorizzazione turistica e alla promozione d’immagine, a discapito delle esigenze quotidiane di chi la abita, la attraversa e la vive – dicono gli studenti di collettivo e Faust – Il turismo rappresenta una risorsa importante, ma non può diventare l’unico criterio attraverso cui definire le politiche urbane, sacrificando gli spazi di socialità, cultura e aggregazione, soprattutto per le giovani generazioni ed alimentando una architettura ostile progettata unicamente verso il turista abile. A fronte di una crescente attenzione verso gli eventi e l’attrattività del centro storico, permane la necessità di investire in luoghi accessibili, pubblici e inclusivi, nei quali i giovani possano incontrarsi e costruire percorsi collettivi al di fuori delle logiche del consumo. Una città che non offre spazi di aggregazione rischia di ridurre la partecipazione giovanile alla semplice fruizione commerciale, privando le nuove generazioni di occasioni fondamentali di crescita e di cittadinanza attiva e reprimendo il confronto sociale legale e attivo”.

“In questo contesto, desta preoccupazione l’indebolimento degli spazi culturali e sociali già esistenti, come la biblioteca civica Agorà, presidio fondamentale per il diritto allo studio e la socialità. Luoghi come questo non costituiscono servizi accessori, ma infrastrutture pubbliche essenziali, soprattutto per chi non dispone di risorse economiche sufficienti per accedere a spazi privati. Ridurne il ruolo e comprometterne le potenzialità significa restringere concretamente le opportunità di partecipazione e di emancipazione culturale. Valorizzare gli spazi già esistenti come l’Agorà, creare nuovi spazi di incontro e garantire l’accessibilità della cultura significa investire nel futuro della città. Chiediamo quindi all’amministrazione Pardini di assumersi la responsabilità di una visione della città che non riduca Lucca a una vetrina turistica, ma riconosca nei suoi abitanti, e in particolare nei giovani, i protagonisti della vita urbana. Difendere e potenziare luoghi adatti alla sua cittadinanza al di fuori di logiche commerciali. Questo implica gestire i fondi a disposizione per cominciare a percorrere un percorso già avviato da altre città italiane come Ferrara, in direzione dell’applicazione dei sette principi dell’Universal Design. In Europa, infatti, il processo continuo di adeguamento delle città è guidato dall’Access City Award, il premio con cui la Commissione Europea riconosce le città più accessibili ed eque”.

“Le scelte di distribuzione e progettazione degli spazi, quindi, che l’organo centrale della politica europea premia, si ispirano a sette principi specifici che Pardini sembra non conoscere. Uno di essi è creare uguaglianza sociale attraverso la creazione di spazi che favoriscano l’incontro spontaneo e la partecipazione di tutti per non dividere le persone in categorie di nessuna tipologia. Gli spazi pubblici dovrebbero essere, secondo questa direttiva promossa dal Parlamento Europeo, spazi polifunzionali e flessibili in cui si concretizzano esperienze comuni ed eque, che promuovono la libertà di movimento ed interazione. Si tratta appunto di spazi comunitari in cui il benessere fisico e psicologico è considerato rilevante, in cui la fruizione avviene in modo uguale per ogni cittadino indipendentemente dalla fascia di età, dalle condizioni di diversità fisica, mentale e dalla fascia economica. il sindaco Pardini deve ritenere prioritari i principi promossi dalla Commissione Europea riguardo all’urbanizzazione e perseguire obiettivi chiari, progetti precisi con finanziamenti e scadenze accettabili e renderli noti ai cittadini rispettando in tal modo il proprio incarico”.

Le altre scuole