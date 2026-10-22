Provoca tafferugli sugli spalti durante Camaiore-Castelnuovo, Daspo di 3 anni per un minorenne marocchino

La polizia, attraverso gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Viareggio , ha notificato un provvedimento di divieto di accedere alle manifestazioni sportive, il famigerato Daspo, della durata di tre anni, nei confronti di un minore di origine marocchina, residente sul territorio e già noto alle forze dell’ordine.

Il provvedimento, firmato dal questore della Provincia di Lucca a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, trae origine da gravi episodi verificatisi lo scorso 3 ottobre allo stadio comunale di Camaiore, in occasione dell’incontro di calcio tra le compagini locali del Camaiore e del Castelnuovo Garfagnana.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante lo svolgimento della partita il giovane ha dapprima innescato una violenta lite in tribuna con altri sostenitori della propria squadra . Successivamente, allontanatosi temporaneamente dall’impianto sportivo, ha tentato di farvi rientro brandendo alcune bottiglie di vetro , con l’evidente intento di proseguire lo scontro.

La tempestiva reazione di un poliziotto fuori servizio, presente sugli spalti, ha evitato il peggio : l’agente ha subito individuato il pericolo, bloccato il minore all’esterno della struttura e richiesto l’intervento immediato delle pattuglie della squadra volante del Commissariato di Viareggio.

Al termine degli accertamenti di rito e della conseguente segnalazione alla questura di Lucca, il questore ha disposto l’allontanamento del giovane dagli impianti sportivi per il prossimo triennio, riaffermando l’impegno costante delle forze dell’ordine nel contrastare ogni forma di violenza e nel garantire la sicurezza delle famiglie e degli appassionati all’interno dello stadio.