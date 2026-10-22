San Ginese di Compito, allarme fauna selvatica: “Lupi e cinghiali arrivano fin dentro i cortili”

A farsi portavoce della situazione è un residente della zona che, con una testimonianza accorata e toccante dopo la perdita del proprio gatto Theo, lancia un forte richiamo sull’emergenza: “Il bosco avanza ovunque e sta inghiottendo la storia delle nostre stesse colline e dei paesi circostanti, trasformando oliveti un tempo curati e sempre più territori, in grovigli di pruni e sterpaglie. E questa non rappresenta solo incuria ma una tangibile minaccia all’intero territorio. La fauna selvatica, dai cinghiali agli stessi lupi, si spinge ormai fin dentro i cortili delle case, portando con sé paura e distruzione. L’abbandono delle terre poi ed il relativo disimpegno delle nuove generazioni hanno aperto la strada ad un ampio degrado territoriale che non possiamo più ignorare. Nessun ragazzo, d’altronde, si dedica più alle campagne ed all’agricoltura perché nessun incentivo, da anni, nel settore è mai stato dato“.