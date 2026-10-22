L'allarme|
San Ginese di Compito, allarme fauna selvatica: “Lupi e cinghiali arrivano fin dentro i cortili”
un residente denuncia l’avanzata del bosco e l’abbandono delle campagne: “Il territorio è sempre più selvaggio e non possiamo ignorarlo”
La presenza della fauna selvatica a ridosso delle abitazioni torna al centro del dibattito a San Ginese di Compito, dove cresce la preoccupazione tra gli abitanti per la sicurezza degli animali domestici e la tenuta del territorio.
A farsi portavoce della situazione è un residente della zona che, con una testimonianza accorata e toccante dopo la perdita del proprio gatto Theo, lancia un forte richiamo sull’emergenza: “Il bosco avanza ovunque e sta inghiottendo la storia delle nostre stesse colline e dei paesi circostanti, trasformando oliveti un tempo curati e sempre più territori, in grovigli di pruni e sterpaglie. E questa non rappresenta solo incuria ma una tangibile minaccia all’intero territorio. La fauna selvatica, dai cinghiali agli stessi lupi, si spinge ormai fin dentro i cortili delle case, portando con sé paura e distruzione. L’abbandono delle terre poi ed il relativo disimpegno delle nuove generazioni hanno aperto la strada ad un ampio degrado territoriale che non possiamo più ignorare. Nessun ragazzo, d’altronde, si dedica più alle campagne ed all’agricoltura perché nessun incentivo, da anni, nel settore è mai stato dato“.
“In merito a questo è accaduta una cosa che mi ha toccato personalmente – continua l’abitante -. Il mio meraviglioso gatto, fra l’altro nostro compagno familiare per ben 12 anni, ieri sera è stato letteralmente straziato a S. Ginese di Compito. Oggi ho ritrovato solo la sua testa e la triste notizia mi ha resa chiarissima la visione di un territorio ormai divenuto selvaggio. Perché proprio recentemente sono state reintrodotte famiglie di lupi per bilanciare l’abnorme diffusione dei cinghiali? Animalisti a senso unico? Si deve sapere che oggi questi lupi e che questi cinghiali, nottetempo e senza alcun timore per la presenza umana, stanno arrivando fin sulle soglie delle case. Come è accaduto giorni fa in località Pierini, sempre a S. Ginese, dove si è compiuta una strage di gatti ed animali. Attesi o sorpresi nel sonno nelle vicinanze di giardini familiari che ormai confinano col bosco”.