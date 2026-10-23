Bus, il 30 ottobre lo sciopeo generale Usb: a rischio il trasporto via gomma

Le rivendicazioni riguardano “la richiesta di intervento sulla condizione economica generale attraverso interventi strutturali che impediscano il rialzo continuo dei prezzi su tutti i beni di prima necessità, e in particolare i prodotti energetici, i carburanti e i prodotti alimentari e tramite l’eliminazione dell’Iva dai beni di prima necessità, l’abbattimento delle accise sui carburanti, lo stop agli sfratti e agli sgomberi e il collegamento tra affitti e salari per un intervento sui salari e sulle pensioni con l’introduzione di un nuovo meccanismo di adeguamento automatico contro le politiche di riarmo e di sostegno ad Israele e all’Ucraina che stanno facendo precipitare il mondo in uno scenario di crisi e di guerra che alimenta la speculazione e l’aumento dei prezzi contro tutte le misure di polizia e che ledono gli spazi di espressione e di democrazia con le quali si sta cercando di mettere un bavaglio alle proteste contro tutte le scelte istituzionali che hanno un chiaro sapore discriminatorio e per chiedere la regolarizzazione di tutti i lavoratori stranieri”.