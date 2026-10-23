La mobilitazione|
Bus, il 30 ottobre lo sciopeo generale Usb: a rischio il trasporto via gomma
La protesta coincide con una delle date di Lucca Comics and Games: ecco le modalità e le fasce di garanzia
Uno sciopero generale in pieno Comics.
Accadrà il prossimo 30 ottobre e riguarderà anche Lucca e il trasporto pubblico locale.
At – autolinee toscane informa, infatti, che è pervenuta adesione da parte di Usb Lavoro Privato per le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara allo sciopero generale per tutti i settori pubblici e privati, proclamato da Usb, di 24 ore per il 30 ottobre.
At ricorda ai propri clienti che le fasce orarie di garanzie in cui i servizi bus saranno garantiti sono tra le 4,15 e le 8,14 e tra le 12,30 e le 14,29.
Le rivendicazioni riguardano “la richiesta di intervento sulla condizione economica generale attraverso interventi strutturali che impediscano il rialzo continuo dei prezzi su tutti i beni di prima necessità, e in particolare i prodotti energetici, i carburanti e i prodotti alimentari e tramite l’eliminazione dell’Iva dai beni di prima necessità, l’abbattimento delle accise sui carburanti, lo stop agli sfratti e agli sgomberi e il collegamento tra affitti e salari per un intervento sui salari e sulle pensioni con l’introduzione di un nuovo meccanismo di adeguamento automatico contro le politiche di riarmo e di sostegno ad Israele e all’Ucraina che stanno facendo precipitare il mondo in uno scenario di crisi e di guerra che alimenta la speculazione e l’aumento dei prezzi contro tutte le misure di polizia e che ledono gli spazi di espressione e di democrazia con le quali si sta cercando di mettere un bavaglio alle proteste contro tutte le scelte istituzionali che hanno un chiaro sapore discriminatorio e per chiedere la regolarizzazione di tutti i lavoratori stranieri”.
Le modalità di attuazione uniche su tutto il territorio regionale risultano le seguenti: personale viaggiante dall’inizio servizio alle 4,14, dalle 8,15 alle 12,29, dalle 14,30 a termine servizio. Personale impiegatizio ed operai per l’intero turno di lavoro.
Per quanto riguarda la percentuale di adesione precedente, l’ultima azione di sciopero di 24 h a cui aderì Usb il 18 maggio 2026 era stata del 20,37 per cento.
Per ogni ulteriore informazione At – autolinee toscane invita le/i clienti a consultare il sito at-bus.it o la app at bus at-bus.it/app. Sul sito at-bus.it è possibile trovare le informazioni su tutte le attività, servizi, avvisi, deviazioni, promozioni, progetti, risposte, anche attraverso la pagina delle Faq (frequently asked questions), oltre al travel planner, presenti anche nella app at bus (at-bus.it/app). Inoltre, si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di at-autolinee toscane: Facebook; Instagram;LinkedIn; X; YouTube.
È possibile contattare at anche via telefono chiamando o il numero verde: 800.142424 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24 o il numero fisso: 055.51351 attivo dal lunedì alla domenica dalle 6 alle 24. Le persone a mobilità ridotta hanno il numero dedicato 800.142425 tutti i giorni dalle 8 alle 20.