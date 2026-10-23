Codice giallo per possibili temporali nel nord ovest della regione dalle 17 alle 24

Perturbazione in transito nella giornata di oggi (23 ottobre). Possibilità di temporali sulle province settentrionali e sull’alto livornese; fenomeni localmente forti sulle zone nord occidentali.

La Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle 17 fino alla mezzanotte di oggi per le zone nord-occidentali.