Il lutto|
Era fra i fondatori della Croce Verde: lutto a Porcari per la morte di Tito Dovichi
È scomparso all’età di 83 anni. Il ricordo del sindaco Leonardo Fornaciari: “Uomo di grande umanità e umiltà”
Lutto a Porcari per la morte a 83 anni di Tito Dovichi. È stato tra i fondatori della Croce Verde di Porcari.
A tracciarne il ricordo è il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari: “Ricordo bene che era il 1986 e io quattordicenne ero molto incuriosito e interessato da questo gruppo di persone entusiaste che stavano facendo dei lavori in via del Centenario in un piccolissimo immobile (che ora non esiste più) proprio accanto all’ingresso dello studio professionale di Lido Lucchesi. Volevano una cosa semplice: che Porcari avesse la “sua” ambulanza”.
“Stava nascendo la prima sede della Croce Verde di Porcari – ricorda Fornaciari – e serviva anche qualcuno che si assumesse delle responsabilità. Il gruppo dei soci fondatori individuò in Tito la persona che avrebbe dovuto prendersi questo compito importante. E Tito, con coraggio, non si tirò certo indietro e divenne il primo presidente della Croce Verde di Porcari dando così l’inizio alla storia dell’associazione. Una vita dedicata alla famiglia al lavoro e anche alla Croce Verde intesa come servizio per gli altri e servizio alla comunità”.
“Per la sua umanità e umiltà e per aver sempre guardato alla sostanza delle ‘cose’ – conclude il sindaco – rivolgiamo a Tito un ringraziamento per tutto quello che ha contribuito a creare. Alla sua famiglia l’abbraccio del nostro paese. Grazie Tito, di tutto”.
Così la figlia sui social: “Ciao papà. Te ne sei andato in silenzio, ma lasci dietro di te un’eredità di amore e altruismo che il tempo non potrà mai cancellare. Fondando la Croce Verde di Porcari hai donato te stesso a un’intera comunità, insegnandoci il vero significato della generosità. Per il paese sarai sempre un eroe della solidarietà, per noi figlie e soprattutto per i tuoi adorati nipoti sarai sempre la nostra roccia e l’orgoglio più grande. Buon viaggio papà. Ti vogliamo un bene infinito”.