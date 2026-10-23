Guardia di Finanza, sequestrati in un emporio 2mila articoli di Halloween non sicuri

Il periodo, infatti, vede l’organizzazione di un crescente numero di feste in maschera e decorazioni, aumentando pertanto anche l’allerta per la sicurezza dei prodotti venduti che, in alcuni casi, risultano privi di marchiatura Ce, istruzioni in lingua italiana o indicazioni sui materiali. Elementi tutt’altro che secondari, perché l’assenza di queste informazioni può nascondere materiali tossici o allergeni pericolosi, soprattutto per i più piccoli.

Nel corso di un controllo effettuato in un importante emporio locale, i finanzieri del Nucleo Mobile del Gruppo di Lucca hanno individuato e sottoposto a sequestro oltre 2mila articoli di Halloween esposti sugli scaffali e pronti alla vendita che risultavano privi dei requisiti minimi di informazione a tutela dell’acquirente previsti dal decreto legislativo 206/2005 noto come codice del consumo.

La maggior parte dei prodotti erano maschere e costumi, ma sono stati rinvenute anche candele, bicchieri e piatti non rispondenti ai dettami previsti dalla normativa nazionale e comunitaria.