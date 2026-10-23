Antitrust|
Nessuna condotta ostruzionistica nel subentro di Autolinee Toscane: il Consiglio di Stato accoglie il ricorso di Cap
Per Palazzo Spada l’azione delle aziende del consorzio One Scarl non si è tradotta nell’uso distorto di un potere economico
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da Cap Società Cooperativa, Cap Viaggi e Cap Move, ribaltando la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio e annullando integralmente il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva sanzionato le imprese.
La complessa vicenda giudiziaria traeva origine da un provvedimento dell’antitrust che contestava a One Scarl e a diverse sue consorziate un presunto abuso di posizione dominante, ipotizzando una condotta ostruzionistica e dilatoria volta a ritardare il subentro di Autolinee Toscane nella gestione del servizio di trasporto pubblico su gomma nell’ambito del lotto unico regionale.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, tuttavia, il quadro istruttorio non ha dimostrato l’esistenza di una strategia unitaria e anticoncorrenziale imputabile ai gestori uscenti. Il ritardo registrato nel passaggio di consegne non può essere qualificato automaticamente come un illecito antitrust, trovando invece giustificazione in una pluralità di fattori oggettivi e concorrenti. Tra questi assumono un peso determinante la perdurante pendenza dei complessi contenziosi amministrativi sulla legittimità della stessa aggiudicazione della gara, le incertezze del quadro regolatorio e le inevitabili difficoltà emerse nel corso delle trattative negoziali per il trasferimento dei beni aziendali, dei depositi e delle infrastrutture.
Il Collegio ha sottolineato che la difesa dei propri interessi patrimoniali, la richiesta di clausole di salvaguardia e di reversibilità legate all’esito dei ricorsi e l’esercizio di strumenti di tutela giurisdizionale non configurano un abuso di mercato, trattandosi di facoltà legittime riconosciute dall’ordinamento in un contesto caratterizzato da una straordinaria complessità fattuale e giuridica.
L’azione delle aziende non si è tradotta nell’uso distorto di un potere economico, bensì nella normale dialettica negoziale ed esecutiva successiva a una gara pubblica travagliata. Per queste ragioni, la decisione sanzionatoria dell’Autorità è stata giudicata priva del rigoroso standard probatorio richiesto in materia, portando alla completa riforma della decisione di primo grado e all’annullamento degli atti impugnati, con la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.