Operatori sanitari preoccupati per la scarsa sicurezza di notte al Campo di Marte. La Uil lancia l’allarme

La Uil Fp di Lucca esprime forte preoccupazione per le segnalazioni che continuano a pervenire da parte delle lavoratrici e dei lavoratori che prestano servizio all’interno del complesso sanitario di Campo di Marte, a Lucca.

“In particolare – dice il sindacato – ci vengono rappresentate situazioni di crescente disagio nelle ore serali, legate alla presenza di persone estranee alle attività sanitarie che stazionano nelle aree del presidio, arrecando disturbo e generando un diffuso senso di insicurezza. Particolarmente preoccupanti sono le segnalazioni di alcune lavoratrici, anche del settore delle cure intermedie, che riferiscono di essere state seguite da persone sconosciute mentre, terminato il turno di lavoro, si dirigevano verso le proprie autovetture. Si tratta di episodi che, non possono essere assolutamente sottovalutati e che richiedono la massima attenzione da parte di chi ha la responsabilità di garantire la sicurezza all’interno delle strutture sanitarie e nelle relative aree esterne”.

“La situazione rischia di aggravarsi ulteriormente con il ritorno all’ora solare e il conseguente anticipo del buio, rendendo ancora più problematici gli spostamenti del personale nelle ore pomeridiane e serali. La Uil Fp Lucca ha già provveduto a segnalare queste criticità all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, ma ritiene necessario portare la questione anche all’attenzione dell’opinione pubblica e delle istituzioni competenti”.