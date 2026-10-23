Polizia|
Si fingono dei carabinieri e del tribunale per raggirare una donna: truffatore sorpreso sul fatto
Quando è stato dermato era ancora in videochiamata con il complice che gli forniva le indicazioni utili per raggiungere l’abitazione
La polizia di Lucca ha arrestato in flagranza di reato un cittadino italiano di 19 anni per truffa aggravata.
Nel pomeriggio dello scorso mercoledì (21 ottobre), infatti, personale della Squadra Mobile della questura di Lucca è intervenuto a seguito di una segnalazione pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza 112 relativa a un tentativo di truffa ai danni di una donna residente nel territorio lucchese.
La vittima ha riferito di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si era qualificato come tenente dei carabinieri. Nel corso della conversazione, il sedicente militare le ha rappresentato che la sua autovettura era stata coinvolta in una rapina e che un presunto funzionario del Tribunale si sarebbe recato presso la sua abitazione per verificare la provenienza dei beni di valore in suo possesso. Alla donna ha quindi richiesto di raccogliere e preparare oggetti preziosi e denaro contante da esibire al funzionario. La vittima ha pertanto predisposto circa 700 grammi di oggetti in oro. Nel frattempo, gli operatori della Squadra Mobile, allertati dalla segnalazione, si sono appostati nei pressi dell’abitazione.
Poco dopo, un uomo si è presentato nell’abitazione della donna con l’intento di impossessarsi dei beni. Gli agenti sono intervenuti immediatamente sorprendendolo sul fatto. Il giovane, infatti, era ancora in videochiamata con il truffatore che gli forniva le indicazioni utili per raggiungere l’abitazione della signora. Successivamente è stato accompagnato negli uffici della Questura per le procedure di identificazione.
Alla luce degli elementi raccolti, il soggetto è stato tratto in arresto per il reato di truffa aggravata dall’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità.
Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della questura, a disposizione dell’autorità giudiziaria competente, che ha disposto il giudizio con rito direttissimo.