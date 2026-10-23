Si fingono dei carabinieri e del tribunale per raggirare una donna: truffatore sorpreso sul fatto

La vittima ha riferito di essere stata contattata telefonicamente da un uomo che si era qualificato come tenente dei carabinieri. Nel corso della conversazione, il sedicente militare le ha rappresentato che la sua autovettura era stata coinvolta in una rapina e che un presunto funzionario del Tribunale si sarebbe recato presso la sua abitazione per verificare la provenienza dei beni di valore in suo possesso. Alla donna ha quindi richiesto di raccogliere e preparare oggetti preziosi e denaro contante da esibire al funzionario. La vittima ha pertanto predisposto circa 700 grammi di oggetti in oro. Nel frattempo, gli operatori della Squadra Mobile, allertati dalla segnalazione, si sono appostati nei pressi dell’abitazione.