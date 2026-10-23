Tentata occupazione all’Ite Carrara di Lucca: mattinata di tensione fuori scuola, un giovane in ospedale

L’intervento del personale scolastico e delle forze dell’ordine ha riportato la situazione alla normalità. Gioventù Nazionale: “Intollerabile”.

Dopo le contestazioni scolastiche e l’occupazione che ieri (22 ottobre) hanno interessato il liceo Passaglia, la tensione si è spostata questa mattina all’Ite Carrara di Lucca, dove un gruppo di studenti ha tentato di occupare l’istituto.

Il tentativo sarebbe durato circa un’ora e mezza, prima che la situazione tornasse alla normalità grazie anche all’intervento del corpo docente, del personale Ata e di alcuni studenti contrari alla mobilitazione. La scuola è rimasta aperta e il personale scolastico si è messo a disposizione per garantire lo svolgimento delle lezioni e consentire a tutti gli studenti intenzionati a entrare di poter frequentare regolarmente le attività didattiche.

Momenti di tensione si sono registrati anche all’esterno dell’edificio, dove sarebbe stato lanciato un fumogeno. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine e, secondo le prima informazioni, un agente sarebbe stato colpito dal dispositivo. Il presunto autore del gesto sarebbe stato successivamente identificato.

Si sarebbero poi verificati momenti di scontro fisico tra alcuni ragazzi fuori dal recinto scolastico ed è stato richiesto anche l’intervento del 118. Un giovane di 17 anni è stato portato all’0spedale San Luca in codice giallo per percosse.

La situazione è stata quindi riportata alla normalità, mentre resta da chiarire l’esatta dinamica degli episodi avvenuti all’esterno della scuola.

Sull’accaduto è intervenuta Gioventù Nazionale Lucca: “Quanto accaduto è intollerabile. Esprimiamo la nostra più sentita e incondizionata solidarietà all’agente colpito dal fumogeno, alle forze dell’ordine, a tutto il personale scolastico e agli studenti che chiedono unicamente di poter studiare in serenità. Le scuole devono tornare a essere presidi di formazione, merito e crescita, non teatro di disordini e violenze urbane causati da soggetti esterni ad essa”.