Un lingotto d’oro come garanzia del finanziamento per l’acquisto dell’auto: ma il venditore lo considera parte del pagamento

Una storia di lingotti d’oro, automobili aziendali e vecchi accordi societari finisce nelle aule del tribunale civile di Lucca con un rigetto della domanda risarcitoria e restitutoria avanzata dalla proponente e della società chiamata in causa.

La vicenda, definita dal giudice Andrea Maggiori, ruotava attorno alla richiesta di restituzione di un lingotto in oro purissimo ventiquattro carati del peso di oltre 219 grammi, valutato in via subordinata in poco più di 7800 euro.

Al centro della contesa c’era l’acquisto di un’autovettura utilitaria, formalmente acquistata e finanziata da una società ma destinata all’uso personale dell’attrice, che si era impegnata a rimborsare i costi nei rapporti interni. Secondo la ricostruzione sostenuta dall’attrice, il lingotto d’oro sarebbe stato consegnato a titolo di garanzia di tale obbligazione di pagamento, con l’intesa che il bene prezioso le sarebbe stato restituito una volta estinto interamente il finanziamento del veicolo.

Di contrario avviso il convenuto e la società terza chiamata, che avevano invece sostenuto che il lingotto fosse stato consegnato non già in garanzia, bensì in sostituzione di un assegno a titolo di prestazione in luogo dell’adempimento, e successivamente utilizzato per far fronte alle rate del finanziamento stesso.

Il tribunale, all’esito dell’istruttoria, ha evidenziato che pur essendo pacifica la materiale consegna del bene, l’attrice non è riuscita a dimostrare in modo rigoroso la fonte negoziale e il contenuto specifico dell’accordo restitutorio posto a fondamento della pretesa, ovvero che la dazione avesse effettivamente natura di garanzia.