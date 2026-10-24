Auto a fuoco a Marlia

l conducente ha visto il fumo ed è riuscito ad accostare
Il conducente ha visto il fumo ed è riuscito ad accostare e uscire illeso dal mezzo. Un’automobile alimentata a gasolio è andata a fuoco nella serata di oggi 24 ottobre su viale Europa, a Marlia, nel comune di Capannori.
L’auto stava procedendo sul viale quando, all’altezza dello stadio, il conducente è stato costretto ad accostare. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme si propagassero ad altri mezzi.
Durante le operazioni di soccorso, la circolazione sul viale è stata interrotta. Presente sul posto anche la Polizia locale.