Dona al figlio oltre 38mila euro poi li chiede indietro perché manca l’atto pubblico: il giudice le dà ragione

La madre, in difficoltà economiche, riavrà la somma elargita: respinta la posizione dell’uomo secondo cui si sarebbe trattato di un prestito

La madre dona al figlio una grossa somma di denaro tramite bonifico bancario ma successivamente si rivolge al tribunale per riavere indietro i soldi, ottenendo ragione dai giudici. Si chiude così, con una sentenza del tribunale di Lucca firmata dal giudice unico Ilario Ottobrino, una complessa vicenda familiare e patrimoniale che ha visto contrapposti una donna e il figlio, finiti al centro di un contenzioso legale sulla validità di un’importante liberalità.

La controversia giudiziaria ruotava attorno a un bonifico di 38500 euro eseguito nell’aprile del 2024, somma che l’attrice ha chiesto di recuperare eccependo la nullità dell’atto per difetto della forma prescritta dalla legge. Secondo le norme del codice civile, infatti, la donazione richiede la forma solenne dell’atto pubblico alla presenza di testimoni, un requisito indispensabile a pena di nullità, a meno che non si tratti di una liberalità di modico valore rapportata alle condizioni economiche del donante, oppure di una donazione indiretta.

Difendendosi in giudizio, il figlio aveva sostenuto che quella dazione di denaro potesse essere qualificata come donazione indiretta, o comunque come un atto di modico valore visti i trascorsi economici della famiglia, avanzando persino l’ipotesi alternativa di un prestito che lui stesso stava provvedendo a restituire attraverso ricariche su una carta prepagata e consegne di denaro contante.

Argomentazioni che tuttavia non hanno convinto il tribunale, il quale ha smontato punto per punto la tesi difensiva. Dalla disamina della situazione economica della madre è emerso un quadro tutt’altro che florido, caratterizzato da un trattamento pensionistico modesto, da un pignoramento in corso notificato da un istituto di credito e da un contratto di locazione da onorare, elementi oggettivi che escludono in modo categorico la natura di modico valore di una somma così ingente rispetto alle reali capacità patrimoniali della donna.

Il giudice ha inoltre escluso che l’operazione bancaria potesse configurarsi come donazione indiretta o come un contratto di mutuo, non essendovi alcuna prova documentale di un accordo restitutorio certo o di un negozio fiduciario sottostante. Di conseguenza, il tribunale ha dichiarato la nullità del trasferimento di denaro per la totale assenza dei requisiti formali richiesti dalla legge, condannando il figlio alla restituzione integrale della somma di 38500 euro, maggiorata degli interessi legali calcolati dalla data della domanda giudiziale.