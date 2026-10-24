Studenti in piazza contro il carovita: da piazza San Michele il corteo di protesta

Sul tema il consigliere di Sinistra Con, Daniele Bianucci: “Ne hanno detto di ogni cosa negli ultimi giorni su queste ragazze e questi ragazzi, e naturalmente chi ha commesso un qualsiasi tipo di violenza non è in nessun modo giustificabile. Stamani in piazza San Michele ho incontrato tanti e tanti giovani determinati quanto non violenti, decisi a protestare perché non hanno intenzione di pagare il conto di guerre che ricade su di loro e sul loro futuro. Ascoltiamoli per una volta: ascoltiamo il loro desiderio sensato di pace e il loro bisogno di vivere come una priorità la lotta per l’ambiente e ai cambiamenti climatici. Perché sono il nostro futuro, ma soprattutto il nostro presente”.