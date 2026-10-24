La mobilitazione|
Studenti in piazza contro il carovita: da piazza San Michele il corteo di protesta
Fumogeni e slogan contro “l’aumento di carburanti, spesa, trasporti, energia e stipendi da fame” ma anche per i rincari a scuola
È partita intorno alle 9,30 di oggi (24 ottobre) da piazza San Michele, fra slogan e fumogeni, la manifestazione contro il ‘carovita di guerra’ promossa da Giovane Grido Lucca e Faust, il Fronte autonomo studenti territorialisti, insieme a lavoratori, studenti e cittadini di varia estrazione.
Il corteo è rivolto contro “l’aumento di carburanti, spesa, trasporti, energia e stipendi da fame”. Un capitolo riguarda gli studenti che protestano contro i rincari degli abbonamenti del trasporto pubblico e dei libri.
“Anche a Lucca uniamoci – è uno degli slogan – a chi nel nostro paese non ci sta di fronte al partito unico della guerra”.
Il corteo si concluderà, dopo aver attraversato il centro storico, in piazzale Ricasoli.
Sul tema il consigliere di Sinistra Con, Daniele Bianucci: “Ne hanno detto di ogni cosa negli ultimi giorni su queste ragazze e questi ragazzi, e naturalmente chi ha commesso un qualsiasi tipo di violenza non è in nessun modo giustificabile. Stamani in piazza San Michele ho incontrato tanti e tanti giovani determinati quanto non violenti, decisi a protestare perché non hanno intenzione di pagare il conto di guerre che ricade su di loro e sul loro futuro. Ascoltiamoli per una volta: ascoltiamo il loro desiderio sensato di pace e il loro bisogno di vivere come una priorità la lotta per l’ambiente e ai cambiamenti climatici. Perché sono il nostro futuro, ma soprattutto il nostro presente”.