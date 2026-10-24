Maltempo|
Tragedia sfiorata sulla A11 per una grossa pianta caduta sulla carreggiata: disagi e code
Sfiorato un Suv i cui occupanti sono illesi. Sul posto vigili del fuoco, polizia stradale e la Misericordia di rientro da un servizio
Tragedia sfiorata sulla Firenze Mare in direzione Lucca poco prima dello svincolo di Lucca Est intorno alle 9 del mattino di oggi (24 ottobre).
Un albero a bordo carreggiata dopo l’episodio di forte maltempo della notte è crollato sulla carreggiata, sfiorando di striscio un Suv in transito i cui occupanti sono rimasti tutti fortunatamente illesi.
Sul posto è arrivata una pattuglia della polizia stradale con i vigili del fuoco di Lucca, dopo l’allarme lanciato al 112. Sul posto anche un’ambulanza della Misericordia di Lucca di rientro da un servizio, che si è fermata per accertarsi di eventuali feriti.
L’autostrada è rimasta a lungo chiusa e si sono verificati chilometri di coda prima della rimozione della pianta, della verifica delle piante vicine e del via libera alla ripresa della circolazione stradale.