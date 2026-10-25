Cammina nel giardino di una villa in vendita e finisce in un tombino: sarà risarcita

Quasi 4500 euro a una donna che era con il marito a visitare un immobile: riconosciuta la colpa di chi è tenuto a custodire il bene

Un tombino ballerino in un giardino privato che cede improvvisamente sotto il peso di una visitatrice, trasformando la visita a scopo di acquisto di una casa in un infortunio risarcibile. È questa la vicenda al centro della sentenza del tribunale ordinario di Lucca, a firma del giudice Andrea Maggiori, che ha affrontato il tema della responsabilità oggettiva del custode di beni immobili e dei confini del risarcimento per lesioni personali lievi.

I fatti risalgono al 4 giugno del 2021. Una donna, accompagnata dal marito e da un geometra, si trovava all’interno di una villetta di Viareggio per valutare l’acquisto dell’immobile. Mentre camminava nel giardino retrostante, aveva appoggiato il piede su un tombino in cemento armato che, alla pressione, si era aperto lateralmente facendole precipitare la gamba sinistra nella cavità sottostante e incastrando l’altro arto sotto il coperchio. Soccorsa dal coniuge e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, le erano state riscontrate contusioni ed escoriazioni agli arti, giudicate guaribili in pochi giorni.

La donna aveva quindi citato in giudizio la proprietaria dell’abitazione all’epoca dei fatti, invocando la responsabilità oggettiva prevista dal codice civile per i danni cagionati dalle cose in custodia. La padrona di casa si era difesa sostenendo di non aver mai autorizzato quella specifica visita e chiamando in causa a sua volta il geometra, accusato di aver organizzato l’accesso in autonomia, e invocando inoltre il concorso di colpa della danneggiata per aver calpestato un manufatto perfettamente visibile.

Il tribunale ha accolto in parte la domanda risarcitoria, richiamando i princìpi cardine in materia di custodia: il proprietario risponde dei danni provocati dalla cosa a meno che non provi il caso fortuito, ossia un fattore esterno imprevedibile e inevitabile idoneo a interrompere il nesso causale. Nel caso di specie, l’istruttoria e la consulenza medico-legale hanno confermato la dinamica dell’incidente e la compatibilità delle lesioni. Il giudice ha stabilito che la mera visibilità del tombino non esclude la responsabilità della proprietaria, poiché l’anomalia non consisteva in un ostacolo visibile o in un dislivello, ma nell’improvviso e imprevedibile basculamento del coperchio sotto il normale calpestio, un rischio non percepibile con l’ordinaria diligenza da parte di chi transita nell’area.

È stata invece respinta la richiesta della convenuta di rivalersi sul geometra chiamato in causa, poiché non è emersa una condotta colposa del professionista nella causazione del sinistro, non avendo egli la custodia del bene né potendo conoscere l’instabilità occulta del manufatto.

Sul fronte della quantificazione del danno, il giudice ha liquidato complessivamente in poco meno di 4500 euro, di cui la parte maggiore a titolo di danno biologico per i postumi permanenti – quantificati nell’1,5 per cento dal perito d’ufficio – e per l’inabilità temporanea, oltre a una quota per spese mediche documentate e ritenute congrue.