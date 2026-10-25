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Cronaca/
Rifiuti fermentano nel camion, vigili del fuoco alle Tagliate
25 ottobre 2026 | 15:39
Il mezzo è stato messo in sicurezza
Il camion era lì fermo, pronto per ripartire nella giornata di domani 26 ottobre. Oggi però, qualcuno ha visto del fumo uscire dal rimorchio ed ha allertato i vigili del fuoco, arrivati insieme alla polizia nel parcheggio delle Tagliate a Lucca.
Il proprietario del veicolo è stato subito contattato e si occuperà lui di recuperare il camion che era parcheggiato con all’interno dei rifiuti che hanno fermentato, producendo il fumo.