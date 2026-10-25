La sentenza|
Trasferito da Porcari a Prato dopo una serie di contestazioni disciplinari: no del giudice alla sospensione del provvedimento
Respinto il ricorso d’urgenza: la mancanza di gradimento da parte del committente dell’appalto può giustificare la decisione
Un provvedimento di trasferimento dettato dal mancato gradimento della committente risulta legittimo quando tutela l’organizzazione aziendale da potenziali conflitti, così come non sussiste demansionamento se le nuove mansioni rientrano nello stesso livello di inquadramento.
Lo ha stabilito il tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro, respingendo il ricorso d’urgenza presentato ex articolo 700 del codice di procedura civile da un lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice.
La vicenda giudiziaria traeva origine dal provvedimento con cui l’azienda aveva disposto il trasferimento del dipendente – operativo dal 2002 come carrellista in un magazzino della piana di Lucca, a Porcari – prima in trasferta e poi in via definitiva allo stabilimento di Prato. Alla base della decisione datoriale vi era stata la richiesta della società committente di allontanare il lavoratore dal sito produttivo lucchese, a seguito di alcune contestazioni disciplinari legate a accessi anomali e movimenti non autorizzati all’interno dell’area logistica. Il dipendente si era rivolto al tribunale per ottenere la sospensione del trasferimento e la reintegra nelle mansioni originarie, denunciando l’insussistenza di reali ragioni tecniche e organizzative, la sovrapposizione tra sanzione disciplinare e potere direttivo, presunti intenti ritorsivi legati a precedenti rivendicazioni salariali e un demansionamento derivante dalla nuova assegnazione ai servizi di pulizia e lavaggio mezzi.
Il giudice del lavoro, dottor Giampaolo Fabbrizzi, ha tuttavia ritenuto infondate le doglianze del ricorrente, chiarendo che nell’ambito degli appalti di servizi la mancanza di gradimento da parte del committente costituisce una scelta ragionevole sul piano tecnico e organizzativo per l’impresa appaltatrice, finalizzata a scongiurare dinamiche conflittuali capaci di compromettere la regolare esecuzione dell’appalto. Tale esigenza, secondo il magistrato, si fonda su fatti oggettivi legati al clima di sfiducia e non si confina nel perimetro del procedimento disciplinare, escludendo profili di ritorsione o di sviamento del potere direttivo. È stata inoltre respinta la censura relativa al presunto demansionamento, poiché l’esame delle declaratorie contrattuali ha confermato che le mansioni di pulizia e lavaggio assegnate a Prato risultano coerenti con il livello di inquadramento posseduto dal lavoratore, nel rispetto dei parametri fissati dall’articolo 2103 del codice civile.
Il ricorso d’urgenza è stato pertanto respinto, con spese che saranno da liquidare in sede di giudizio definitivo.