Trasferito da Porcari a Prato dopo una serie di contestazioni disciplinari: no del giudice alla sospensione del provvedimento

La vicenda giudiziaria traeva origine dal provvedimento con cui l’azienda aveva disposto il trasferimento del dipendente – operativo dal 2002 come carrellista in un magazzino della piana di Lucca, a Porcari – prima in trasferta e poi in via definitiva allo stabilimento di Prato. Alla base della decisione datoriale vi era stata la richiesta della società committente di allontanare il lavoratore dal sito produttivo lucchese, a seguito di alcune contestazioni disciplinari legate a accessi anomali e movimenti non autorizzati all’interno dell’area logistica. Il dipendente si era rivolto al tribunale per ottenere la sospensione del trasferimento e la reintegra nelle mansioni originarie, denunciando l’insussistenza di reali ragioni tecniche e organizzative, la sovrapposizione tra sanzione disciplinare e potere direttivo, presunti intenti ritorsivi legati a precedenti rivendicazioni salariali e un demansionamento derivante dalla nuova assegnazione ai servizi di pulizia e lavaggio mezzi.