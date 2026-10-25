Uil Lucca e patronato, via ai servizi di assistenza per ottenere il bonus mamme 2026

Prende il via sul territorio provinciale l’attività di supporto e assistenza promossa dalla Uil di Lucca e dal Patronato Ital-Uil per la presentazione delle domande di accesso al bonus mamme 2026 , il contributo economico introdotto dalla legge di bilancio a sostegno delle lavoratrici madri.

L’agevolazione prevede un sostegno economico di 60 euro mensili , per un importo massimo complessivo di 720 euro nel corso dell’anno , ed è rivolta alle lavoratrici dipendenti, sia pubbliche che private, oltre che alle lavoratrici autonome che rientrano nei parametri fissati dall’Istituto nazionale di previdenza sociale.

Nel dettaglio, la misura interessa le madri con due figli, purché il minore abbia meno di dieci anni, e le donne con almeno tre figli, con il più piccolo di età inferiore ai 18 anni, a condizione di possedere un reddito annuo da lavoro non superiore a 40mila euro, mentre per le lavoratrici con tre o più figli legate da un contratto a tempo indeterminato è prevista una specifica e differente agevolazione contributiva.

Dalla segreteria territoriale si invitano le lavoratrici interessate a verificare la propria posizione e a farsi assistere nella compilazione e nell’invio telematico della documentazione. A tal fine sono pienamente operative le sedi territoriali del patronato e del sindacato distribuite tra Lucca, in via delle Tagliate, Castelnuovo di Garfagnana, in via della Centrale, Fornaci di Barga, in via della Repubblica, e Viareggio, in via Regia, i cui uffici restano a disposizione per fornire chiarimenti e supporto tecnico.