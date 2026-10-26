In casa il laboratorio per coltivare e lavorare la cannabis: arrestato un 32enne di Lido di Camaiore

All’interno del locale sono state rinvenute e sottoposte a sequestro 28 piante, 3 chili di marijuana e l’impianto professionale

I carabinieri della compagnia di Viareggio hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 32 anni di Lido di Camaiore, ritenuto responsabile di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella scorsa mattinata quando i militari, nel corso di un controllo ad ampio raggio finalizzato alla prevenzione dei reati, hanno effettuato una perquisizione domiciliare nell’abitazione dell’uomo, insospettiti da alcuni movimenti anomali e dal forte odore proveniente dall’immobile.

I carabinieri hanno scoperto che una delle stanze dell’immobile era stata interamente allestita a vero e proprio laboratorio per la coltivazione e la lavorazione della cannabis.

All’interno del locale sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 28 piante di cannabis indica, circa 3 chii di marijuana, già in fase di essiccazione, oltre ad un impianto professionale completo per la coltivazione indoor, dotato di sistemi di illuminazione artificiale, essiccazione e materiale per il confezionamento delle dosi.