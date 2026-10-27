Anche il meteo sorride ai Comics: sole e temperature miti al via, poi un po’ di freddo

Anche le previsioni del tempo sorridono all’edizione 2026 di Lucca Comics and Games. Giornate di sole e temperature miti faranno da cornice all’avvio della nuova edizione di Lucca Comics & Games.

L’influenza di un’area di alta pressione garantirà infatti un tempo stabile e discretamente soleggiato nella prima parte della kermesse, con valori massimi pomeridiani che fino a giovedì 29 potranno toccare i 16 o 17 gradi in Toscana , regalando un clima gradevole a centinaia di migliaia di visitatori attesi tra le piazze e i padiglioni del centro storico.

La situazione meteorologica è tuttavia destinata a cambiare proprio in concomitanza con le battute conclusive della manifestazione. A partire da venerdì (30 ottobre), lo spostamento dell’alta pressione lascerà spazio alla discesa di correnti più fredde in arrivo verso i Balcani, pronte a far sentire i loro effetti anche sulla penisola. Il conseguente calo termico, stimato nell’ordine di 5 o 6 gradi entro domenica (1 novembre), riporterà le temperature su valori decisamente più frizzanti e tipicamente autunnali, con massime che a Firenze e nelle zone circostanti si attesteranno intorno ai 16 gradi.