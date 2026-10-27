Comodato gratuito della casa a uno dei figli dopo la morte del marito: il contratto è inefficace

Un contratto di comodato gratuito stipulato da un solo genitore su un immobile di proprietà comune non può vincolare gli altri comproprietari. Lo ha stabilito la Corte di Appello di Firenze, confermando la decisione del tribunale di Lucca e chiudendo un contenzioso familiare nato attorno a un appartamento cittadino.

La vicenda giudiziaria era iniziata quando era emerso che, pochi giorni prima della scomparsa del padre, gravemente malato, la madre aveva concesso in comodato gratuito ventennale un immobile di famiglia a uno dei figli. Una mossa che aveva escluso gli altri comproprietari i quali, una volta aperta la successione, si erano rivolti alle aule di giustizia per far dichiarare inefficace quell’accordo e riottenere la disponibilità del bene.

Il tribunale di primo grado aveva dato ragione agli eredi che contestavano l’atto, dichiarando il contratto inefficace e ordinando di restituire l’immobile alla comunione ereditaria. Contro quella decisione il figlio beneficiario del comodato aveva presentato appello, sostenendo la validità dell’accordo e la legittimità della gestione compiuta dalla madre.

La corte territoriale ha tuttavia respinto il ricorso, tracciando una netta distinzione tra la locazione e il comodato gratuito. Mentre nel primo caso il contratto prevede il pagamento di un canone che può rappresentare un’utilità economica per tutti i comproprietari, nel comodato la totale gratuità dell’accordo esclude alla radice qualsiasi vantaggio patrimoniale per gli altri titolari del bene. Di conseguenza, un singolo comproprietario non può disporre in via esclusiva della proprietà comune privando gli altri dei loro diritti.

I giudici di secondo grado hanno comunque precisato che l’occupante, essendo a sua volta comproprietario, non deve subire un’estromissione totale dall’edificio, ma ha il dovere di consentire agli altri familiari di accedere e utilizzare l’immobile in proporzione alle rispettive quote.