Incendio nell’azienda di Bozzano, verifiche Arpat ancora in corso. Suggerito al Comune un provvedimento

I tecnici di Arpat intervenuti in seguito all’incendio scoppiato domenica mattina nell’azienda di Bozzano, hanno proposto al Comune di Massarosa di adottare un provvedimento per richiedere alla società tutte le precauzioni necessarie alla messa in sicurezza ambientale del sito, alla rimozione dei rifiuti costituiti dai materiali interessati dall’incendio e alla corretta gestione delle eventuali acque meteoriche che, dilavando le aree e i materiali bruciati, potrebbero risultare contaminate.

La valutazione di eventuali precauzioni igienico sanitarie relative al consumo di prodotti vegetali nelle aree vicine all’azienda è rimessa all’Azienda Usl Toscana nord ovest mentre proseguiranno gli accertamenti sul campione prelevato dalla copertura, per verificare l’eventuale presenza di amianto.

“L’incendio – spiega Arpat – ha interessato la parte del capannone destinata al deposito dei mezzi nautici utilizzati per il noleggio estivo, oltre ad attrezzature per la loro manutenzione, mentre l’altra parte, contenente anche solventi e pitture, non è stata raggiunta dal fuoco, pur avendo subito danni dovuti al calore. Durante il sopralluogo, sono stati rilevati danni significativi alla copertura del capannone. Poiché non è stato possibile accertare la natura dei materiali che la compongono, i tecnici hanno prelevato un campione di una porzione della copertura caduta a terra, per verificare l’eventuale presenza di fibre di amianto. Il campione sarà ora analizzato dal laboratorio Arpat. Un prelievo analogo è stato effettuato anche dai vigili del fuoco.