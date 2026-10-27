Indagine Cisl: la popolazione invecchia ma tengono gli indicatori sanitari

Dal sindacato un quadro dettagliato dello stato di salute e dei servizi nelle zone-distretto di Lucca, Versilia e Garfagnana

La provincia di Lucca si conferma un territorio fortemente segnato dall’invecchiamento demografico ma, al tempo stesso, dotato di una rete socio-sanitaria capace di registrare indicatori spesso migliori rispetto alla media toscana. È quanto emerge dall’analisi realizzata dalla Cisl Toscana Nord sui dati forniti dall’Agenzia Regionale di Sanità, illustrata dal segretario Michele Folloni, che traccia un quadro dettagliato dello stato di salute e dei servizi nelle zone-distretto di Lucca, Versilia e Garfagnana.

Il profilo demografico evidenzia un accentuato squilibrio generazionale. L’indice di vecchiaia tocca quota 243,4 nella zona di Lucca, sale a 261,9 in Garfagnana e raggiunge i 272,3 in Versilia, superando ampiamente il benchmark regionale fermo a 201,4. Sul fronte della natalità, Lucca si mantiene allineata alla media toscana con 5,54 nati per mille abitanti (a fronte del 5,67 regionale) e la Versilia registra un valore di 5,72, mentre la Garfagnana accusa una maggiore criticità fermandosi a 4,42, confermando le difficoltà delle aree interne nel ricambio generazionale. A questi fattori si affianca una profonda diversità nella densità abitativa, che varia dai 1.894 abitanti per chilometro quadrato della Versilia ai 478 di Lucca, fino ai 201 della Garfagnana, imponendo modelli organizzativi differenziati tra costa, pianura e montagna.

Nonostante il progressivo invecchiamento della popolazione e i tassi di mortalità generale leggermente superiori alla media regionale – attestati a 835 per Lucca, 917,4 in Garfagnana e 872,5 in Versilia rispetto all’830 toscano –, il sistema sanitario locale mostra una solida tenuta. Un segnale particolarmente positivo arriva dal tasso di ospedalizzazione, che vede Lucca a 71,7 ricoveri, la Versilia a 74,7 e la Garfagnana a 63,3, valori vicini o inferiori al parametro toscano che testimoniano una buona capacità della rete territoriale nel gestire i bisogni di salute senza il ricorso ospedaliero. Anche il fronte oncologico evidenzia risultati incoraggianti: la mortalità per tumori si attesta a 248,4 nella zona di Lucca, poco sopra la media regionale di 239,3, mentre Versilia (273,8) e Garfagnana (270,8) non registrano scostamenti drammatici.

Risultati particolarmente favorevoli emergono nella gestione delle patologie croniche e neurodegenerative. Per quanto riguarda l’ictus, Lucca fa registrare un valore di 12,9, nettamente inferiore alla media regionale di 15,3. Ancora più marcato il divario positivo sul fronte delle demenze, dove Lucca si attesta a 8,1 a fronte dell’11,45 toscano, con la Versilia a quota 10,8 e la Garfagnana leggermente sopra il benchmark con 12,2.

Sul versante dei servizi assistenziali e sociali, il tasso di presa in carico nella zona di Lucca si posiziona a 34,96, appena sotto la media regionale di 36,19, mentre la Versilia mostra una maggiore intensità di interventi con 43,7. La quota di anziani ospitati nelle residenze sanitarie assistenziali vede Lucca allineata al dato toscano con l’8% (media regionale 8,43%), mentre la Versilia sale al 9,85%, riflettendo una domanda più elevata legata alla forte presenza di popolazione anziana.