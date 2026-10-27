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Morto a 72 anni il volontario della protezione civile della Croce Verde Gino Tamburrini

27 ottobre 2026 | 16:03
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di Redazione

Redazione

Morto a 72 anni il volontario della protezione civile della Croce Verde Gino Tamburrini

Cordoglio dell’associazione per la grave perdita: “Il suo esempio di generosità e spirito di servizio resterà una guida preziosa”

La Croce Verde di Lucca ha annunciato con profondo sgomento la scomparsa di Gino Tamburrini, 72 anni, stimato e attivo Volontario del settore di protezione civile dell’associazione.

Tutta la grande famiglia della Croce Verde di Lucca si stringe in questo momento di profondo dolore attorno ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene. Gino sarà ricordato come un’ottima persona, mossa da una rara bontà e da una dedizione instancabile e sincera nei confronti del prossimo e della comunità.

“La perdita di Gino lascia un vuoto incolmabile nel nostro gruppo e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di vivere l’esperienza del Volontariato al suo fianco – fanno sapere dalla sede di viale Castracani – Il suo esempio di generosità e spirito di servizio resterà una guida preziosa per tutti noi”.

L’associazione esprime le più sentite condoglianze alla famiglia a nome del presidente, del consiglio direttivo, dei soci, dei dipendenti e di tutti i volontari.