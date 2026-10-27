Morto a 72 anni il volontario della protezione civile della Croce Verde Gino Tamburrini

La Croce Verde di Lucca ha annunciato con profondo sgomento la scomparsa di Gino Tamburrini, 72 anni, stimato e attivo Volontario del settore di p rotezione civile dell’associazione.

Tutta la grande famiglia della Croce Verde di Lucca si stringe in questo momento di profondo dolore attorno ai familiari e a quanti gli hanno voluto bene. Gino sarà ricordato come un’ottima persona, mossa da una rara bontà e da una dedizione instancabile e sincera nei confronti del prossimo e della comunità.